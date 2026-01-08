Boj o velvyslance i seškrtání rozpočtu Hradu. Jak může eskalovat spor o Turka?

Kateřina Vaníčková
  14:55
Prezident Petr Pavel odmítá jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Na něm však trvají Motoristé v čele s předsedou strany Petrem Macinkou. Premiér Andrej Babiš ve středu po novoročním obědě s prezidentem řekl, že se snažil Turka u prezidenta prosadit. To však nevyšlo. Redakce iDNES.cz přináší možnosti, jak vláda může na Pavla ohledně Turka ještě zatlačit. Ve hře je kompetenční žaloba i snížení rozpočtu prezidentské kanceláře.
Prezident Petr Pavel opakovaně odmítá jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí. Turkovi nepomohlo ani zastání premiérem Andrejem Babiše na novoročním obědě. Jenže Motoristé sobě na jmenování Turka trvají. Redakce iDNES.cz oslovila politology ohledně možností, které Babiš nyní v dané věci má.

1 Kompetenční žaloba

Byť premiér Andrej Babiš i šéf Motoristů Petr Macinka uvedli, že možnost kompetenční žaloby na prezidenta odmítají, zůstává jednou z možností, jak Turka do ministerského křesla prosadit.

„Kompetenční žalobou by Ústavní soud mohl nařídit jedné ze stran, aby konala. V daném případě tedy prezidentovi. Téměř jistě ale nebude podána,“ myslí si politolog Lukáš Valeš ze Západočeské univerzity v Plzni.

Podle něj je premiér jediným, kdo může v dané věci žalobu podat. „On je ten, kdo zodpovídá za vládu a svoje ministry,“ doplnil s tím, že právě Babiš kompetenční žalobu odmítá.

Co by se dělo u Ústavního soudu? Právník popisuje, kam až může zajít boj o Turka

Politolog Jan Kubáček z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy popsal, jak by taková žaloba mohla vypadat.

„Byla by vlastně vázaná přímo na Filipa Turka. Zjednodušeně by byla postavena na situaci typu – jestli prezident republiky měl jmenovat Filipa Turka ministrem. Soud by posoudil, zda k tomu měl prezident opravdu argumenty, důvody nebo překážky, které by ho opravňovaly k nejmenování,“ vysvětlil Kubáček.

Podle jeho slov by kompetenční žaloba byla postavená na otázce typu – má prezident za povinnost jmenovat Filipa Turka ministrem, nebo nemá za povinnost jmenovat Filipa Turka ministrem?

„Samozřejmě do budoucna by to byl precedent. Věc, ke které by se už braly ohledy. De facto by vymezovala poměrně precizně povinnosti prezidenta, možnosti a povinnosti premiéra,“ doplnil politolog.

Podle něj by se skutečně žaloba jmenovala – jestli má, nebo nemá prezident jmenovat Filipa Turka ministrem. „Jestli má prezident republiky opodstatněné překážky, které ho vedou a jsou validní, že nejmenuje Turka. Nebo naopak, že překážky prostě neměly danou důležitost a musí jej jmenovat. V tu chvíli by se to vyjasnilo,“ podotkl Kubáček.

Současně poznamenal, že v dané chvíli by prezident Pavel musel konat.

Prezidenta jsem hodinu přesvědčoval, aby Turka jmenoval, řekl Babiš. Neuspěl

„Je pravda, že prezidenta by to ani moc nepoškodilo, protože by se mohl odvolat na Ústavní soud. Říci ‚já nechtěl‘, ale ctím ústavnost a Ústavní soud, a tak konám. Mnozí by si řekli, že do poslední chvíle odolával,“ komentoval dále politolog s tím, že Pavel by to před svými voliči ustál.

„Pro nás by to na jednu stranu do budoucna zpřehlednilo situaci. Na druhou stranu by to bylo smutné, protože by se ukázalo, že u dalšího tématu musí rozhodovat soudci a ne politici,“ dodal ke kompetenční žalobě Kubáček.

2 Snížení rozpočtu prezidentské kanceláře

Další možností, jak by se mohla vláda za Turka „pomstít“ prezidentovi, je snížení rozpočtu Kanceláře prezidenta republiky. Politolog Valeš popsal, že by tak například došlo k výraznému omezení výjezdů prezidenta do krajů či zahraničí.

„Kancelář prezidenta republiky by musela propustit část zaměstnanců. Lidé, kteří o tom hovoří, říkají, že netknuty by měly být peníze pro památkovou péči o Pražský hrad. Skutečně by ale mohlo jít o celou řadu velmi cílených zásahů, které prakticky ohrozí odborné zázemí prezidenta,“ vysvětlil Valeš.

Pavel kritizuje Macinku za výroky o soudcích. Sám fauluje, reaguje ministr

Poznamenal, že například o prezidentský plat by Pavel nepřišel. „Na to peníze vždycky budou, protože jinak by celkem správně prezident mohl Českou republiku zažalovat. Množství úředníků kolem něj by se ale mohlo výrazně změnit,“ upozornil Valeš.

Variantu sáhnout ke snížení rozpočtu prezidentské kanceláře by mohli chtít Motoristé či SPD, míní Valeš.

3 Zahraniční cesty prezidenta

K nižšímu rozpočtu pro prezidentskou kancelář se vážou i zahraniční cesty. Vláda by tak mohla omezit Pavlovo cestování. V minulosti například tehdejší premiér Jiří Paroubek výrazně zkrátil rozpočet na cesty prezidentské kanceláře v době Václava Klause.

„Asi by se snížila intenzita zahraničních cest. Případně by se to muselo dělat takovou formou, že by například náklady mohl čerpat pouze prezident a první dáma, ostatní by prostě jeli v nějakém omezeném módu, v omezeném počtu,“ komentoval to Kubáček.

4 Velvyslanci

Další možností vlády, jak tlačit na prezidenta, jsou velvyslanci. I takové spory Česko pamatuje.

Jména velvyslanců navrhuje vládě ministr zahraničí, kterým je v nové vládě Macinka. Po jejím schválení je návrh předložen k podpisu prezidentovi, jenž velvyslance jmenuje s kontrasignací, tedy podpisem předsedy vlády.

Comeback Hynka Kmoníčka. Dřív ho chtěli „poslat na Mars“, teď obsadí vlivný post

„Může se to dostat do situace, že vláda velvyslance nebude měnit. Zůstanou tam ti stávající a rozhodnutí se de facto odsune,“ uvedl k možnému konfliktu mezi vládou a prezidentem Kubáček.

5 Další možnosti

Politologové se však shodnou na tom, že premiér Babiš zřejmě naschvály prezidentovi dělat nebude. Důvodem podle nich je, že se oba potřebují.

„Už máme precedent z minulosti, kdy si Babiš v prvním období nechtěl moc popálit prsty za jiné straníky. Sociální demokraty klidně hodil přes palubu. Zatím se to jeví tak, že zejména on nechce jít do střetu s prezidentem. Často si ale myslím, že by ten střet byl na místě, protože vláda v současné době neustále ustupuje v defenzivě, a to se samozřejmě negativně může projevit ve voličské podpoře,“ poznamenal Valeš.

Podle něj se nyní také nabízí scénář, že Turek bude jmenován prvním náměstkem ministra. „Bude jim do doby, dokud Pavel bude na Hradě,“ doplnil Valeš.

Pavel znepokojil Motoristy, trvají na Turkovi. Není to jeho vláda, řekl Macinka

Kubáček má rovněž za to, že Babiš nechce jít do kolize s Pavlem. „Ví, že ve výsledku nahrává prezidentu republiky a že se dostává do sporu, který pro něj není perspektivní ani užitečný,“ popsal.

Podle něj je premiérovi jasné, že by se jednalo o spor, který mu bere zbytečně energii a nic mu nepřidává. „Prezident a premiér se potřebují, protože spousta úkonů je společných, včetně podpisů,“ míní.

Jinými slovy by podle něj vzájemné okopávání vedlo jenom k tomu, že by se torpédoval jejich vztah a stejně by se nic nevyřešilo. „Nemůžeme být jenom premiérskou či prezidentskou republikou. Prostě se musí v mnoha ohledech respektovat a musí najít společnou řeč,“ dodal Kubáček.

Záruky od USA jsou v podstatě domluveny, zbývá schválení Trumpem, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (7. ledna 2025)

Dokument o bilaterálních bezpečnostních zárukách mezi Spojenými státy a Ukrajinou je v podstatě hotov, nyní jej zbývá dokončit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, uvedl ukrajinský prezident...

8. ledna 2026  14:08

Jaké knihy přinese nový rok? Novinky od Pawlowské, Rowlingové či Murakamiho

Premium
Halina Pawlowská v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)

Co bude knižním hitem letošních Vánoc ještě nakladatelé netuší, už teď však pracují na tom, aby i letošní literární rok stál zato. Přinášíme výběr toho nejsledovanějšího, na co oslovená...

8. ledna 2026

