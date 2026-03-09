Vláda projedná ukončení penzijního spoření bez sankcí pro důchodce

Josef Kopecký
  5:52
Vláda projedná návrh novely o doplňkovém penzijním spoření. Důchodci, kteří si ho založili před koncem rokem 2023, ho budou moci bez sankce ukončit i bez splnění minimální doby spoření. Se zástupci odborů a zaměstnavatelů také zástupci kabinetu proberou návrh na stanovení důchodového věku na 65 letech a dřívější penze pro lidi v náročných profesích.

Premiér Andrej Babiš poté, co jeho vláda dostala důvěru Sněmovny (15. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Změny znamenající rušení důchodové reformy minulé vlády Petra Fialy slíbil nový kabinet ANO, SPD a Motoristů ve svém programovém prohlášení.

Návrat věku odchodu do penze zpět na 65 let

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má ještě na jaře připravit návrh počítající s návratem hranice věku odchodu do penze na 65 let, k valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny a s navyšováním důchodu za práci v penzi.

Některé změny by přitom mohly začít platit už od příštího roku.

To, že se má věk odchodu do penze zvyšovat postupně až na 67 let, a že na předčasný nekrácený důchod bude mít nárok asi 14 tisíc lidí v nejnáročnějších profesích, prosadila bývala vláda ve Sněmovny v listopadu předloňského roku. Potvrdil to Senát i prezident Petr Pavel.

Pro lidi, kteří se narodili až po roce 1965, reforma bývalé vlády znamená,, že každý další ročník narození má jí do penze o měsíc později. Tedy třeba lidé narození v roce 1975 ve věku 65 let a deset měsíců. S tím chce teď kabinet Andreje Babiše skoncovat.

Věk odchodu do penze poroste na 67 let, koalice prosadila důchodovou reformu

Pro více než 100 tisíc lidí také reforma prosazená minulou vládou znamená, že by nemohli jít do předčasného nekráceného důchodu, což jim původně vláda Petra Fialy i po jednání s odbory o seznamu náročných profesí slibovala. Jedná se například o některé zdravotní sestry, skláře, lesní dělníky či pracovníky v sociálních službách. I to se chystá nová vláda ANO, SPD a Motoristů změnit.

„Schválili jsme nejdůležitější zákon tohoto volebního období,“ řekl po přijetí důchodové reformy bývalý premiér Petr Fiala. „Důchodová reforma zajistí, že stát bude mít dostatečné prostředky na důchody současných třicátníků, čtyřicátníků. Zajistili jsme, že mladší ročníky v seniorském věku budou mít šanci dostávat slušnou penzi,“ uvedl premiér. Bez změn by propad penzijního systému kolem roku 2050 byl až 5 procent HDP, v dnešních částkách asi 350 miliard korun.

„Ne, není to reforma, protože do systému nepřináší ani korunu navíc,“ oponovala tehdejší šéfka poslaneckého klubu, dnes opět ministryně financí Alena Schillerová z ANO.

Vláda nejspíš odmítne návrh lidovců omezující používání mobilů ve školách

Vláda také projedná návrh lidovců, kteří předběhli ministra školství Roberta Plagu a předložili ve Sněmovně návrh na omezení mobilních telefonů ve školách.

U dětí do deseti let, tedy na prvním stupni základních škol, počítá návrh s úplným zákazem mobilů během vyučování. Pro starší žáky a nižší ročníky středních škol zavádí plošné omezení, ovšem s výjimkami.

Lidovci předběhli ministra Plagu. Předložili návrh na omezení mobilů ve školách

Mobil by bylo možné využít jako učební pomůcku, pokud o tom rozhodne učitel. Výjimku by měly tvořit také zdravotní důvody žáka.

Zákon zároveň počítá s ponecháním silné autonomie školám. Ředitelé by měli pravomoc nastavit konkrétní pravidla podle místních podmínek, a to včetně používání mobilů o přestávkách.

„Nezakazujeme technologie, dáváme školám oporu chránit prostor pro učení a soustředění,“ uvedl místopředseda KDU-ČSL Václav Pláteník, jeden z předkladatelů návrhu. Podle jeho stranického kolegy Jiřího Vojáčka jsou školy často v nejistotě a čelí sporům s rodiči.

Proč vlastně skupina poslanců KDU-ČSL navrhuje stanovit hranici právě na deseti letech?

„V tomto vývojovém období se zásadním způsobem formují schopnost soustředění, pracovní návyky i sociální interakce. Nadměrná nebo nekontrolovaná přítomnost mobilních telefonů či jiných elektronických zařízení může v tomto věku negativně ovlivňovat rozvoj dětí. Zároveň zpravidla nedisponují dostatečnou mírou seberegulace ani kritického myšlení, aby byly schopny technologii užívat přiměřeně a bezpečně,“ uvedli poslanci KDU-ČSL v odůvodnění návrhu.

Účinnost změny školského zákona lidovci navrhují od 1. července. Školy by tak podle nich měly dostatek času připravit se na nová pravidla ještě před začátkem dalšího školního roku.

Omezení mobilů slibuje i Babišova vláda

Omezení mobilů ve školách ale slibuje i vláda. „Závislost na mobilech a sociálních sítích do škol nepatří; přestávky mají děti trávit aktivně a v reálném světě,“ uvádí programové prohlášení kabinetu Andreje Babiše.

„Není to jen o zákazu. Je to zároveň o tom poskytnout dětem smysluplné vyžití o přestávkách. Bavíme se o omezení mobilních telefonů především během přestávek a o rozumném využívání technologií ve výuce,“ uvedl ministr Plaga letos v lednu v Bratislavě.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

Pražská vila režiséra Juraje Jakubiska je na prodej. Stojí necelých 30 milionů

Vila Juraje Jakubiska je na prodej za téměř 30 milionů korun. (4. března 2026)

Třípatrový dům v pražských Hodkovičkách, kde dlouhá léta žil slovenský režisér Juraj Jakubisko, je na prodej. Vila s výhledem na Prahu a lesem „za zády“ nabízí rozsáhlý obytný prostor, bazén i...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Vláda projedná ukončení penzijního spoření bez sankcí pro důchodce

Premiér Andrej Babiš poté, co jeho vláda dostala důvěru Sněmovny (15. ledna...

Vláda projedná návrh novely o doplňkovém penzijním spoření. Důchodci, kteří si ho založili před koncem rokem 2023, ho budou moci bez sankce ukončit i bez splnění minimální doby spoření. Se zástupci...

9. března 2026  5:52

Pojištění FZD: Jak splnit finanční způsobilost dopravce v roce 2026

Ve spolupráci
kamion, odpočívadlo (ilustrační snímek)

Provozování nákladní dopravy nebo autobusové linky není jen o kvalitních vozech a spolehlivých řidičích. Je to především o splnění přísných legislativních podmínek, mezi které patří i tzv. finanční...

9. března 2026

Proč vitamín D nestačí? Klíčem k imunitě i zdravým cévám je správná synergie

Ve spolupráci
Vitamín D3 a K2 patří k sobě.

V posledních letech se o něm mluví jako o zázraku, přesto se odhaduje, že naprostá většina populace v našem podnebném pásmu trpí stavem, který označujeme jako nedostatek vitamínu D. Tento nutrient...

9. března 2026

Proč si stále více cestujících z Olomouckého kraje vybírá odlet z Ostravy?

Ve spolupráci
Letiště Ostrava - odletová hala

Ještě před několika lety byla pro mnoho lidí samozřejmostí cesta na větší a vzdálenější letiště. Dlouhý dojezd, hledání parkování i stres z časové rezervy ale postupně vedou k tomu, že se cestující...

9. března 2026

Když na své děti nemáte čas. Umělá inteligence v Číně pronikla i do vzdělávání

Chatbot Doubao získává pozornost stále více Číňanů (4. března 2026).

Umělá inteligence naplno proniká i do světa vzdělávání. Ačkoliv třeba Američané se k tomuto trendu staví ještě poměrně omezeně a rezervovaně, jiná situace panuje v Číně. Tamní děti totiž s novými...

9. března 2026

Pro nové zuby do Turecka. Lidé ušetří statisíce, čeští lékaři před zákroky varují

Premium
ilustrační snímek

Hollywoodský úsměv rychle a za výhodné ceny, ubytování v pětihvězdičkovém hotelu a příjemné prostředí exotiky. Na cestu za novými zuby slyší stále více Čechů. Mezi oblíbenými destinacemi je...

9. března 2026

Spočítej si to k přijímačkám, ať je výsledek prospěl. Test z matematiky je tu

Premium
ilustrační snímek

Znáte tenhle? Učitelka napíše na tabuli: 2 : 2 = a ptá se: „Jaký je výsledek?“ „Remíza,“ vyhrkne Pepík. Mezi dnešními úlohami takhle jednoduchý příklad nenajdete, i tak si s nimi ale jistě poradíte...

9. března 2026

Opilecké extempore v práci: kdy odejdete jen s ostudou a kdy s výpovědí

alkohol v práci

Alkohol do zaměstnání nepatří, zákoník práce to říká jasně. Přesto se občas najde důvod k přípitku – a někdy i k průšvihu. Kdy může zaměstnavatel poslat opilého zaměstnance domů, kdy mu dát výpověď a...

9. března 2026

Povolenky čeká revize. Co se Bruselu s ETS nepovedlo a jak to funguje ve světě

Premium
ilustrační snímek

Státy EU minulý čtvrtek formálně schválily klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Pro se vyjádřilo 22 zemí, Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko byly proti, Belgie se...

9. března 2026

Duchovním vůdcem Íránu se stal Modžtaba Chameneí, syn zabitého ajatolláha

Modžtaba Chameneí, syn nejvyššího íránského duchovního vůdce Alího Chameneího...

Íránské Shromáždění znalců vybralo jako nového duchovního vůdce Íránu Modžtabu Chameneího, druhorozeného syna zabitého ajatolláha Alího Chameneího. Íránské revoluční gardy i armáda přísahaly věrnost...

8. března 2026  22:33,  aktualizováno  23:15

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Pavel odmítl označení, že je hlavou opozice. Nezvažoval abolici pro Babiše

Prezident Petr Pavel před rozhovorem pro Českou televizi ke třetímu výročí ve...

Prezident Petr Pavel se v rozhovoru ke třetímu výročí ve funkci pro Českou televizi ohradil proti tomu, že ho někteří označují za hlavu opozice. Nehodlá házet klacky pod nohy vládě premiéra Andreje...

8. března 2026,  aktualizováno  21:10

RECENZE: Ty vole! Tedy vy vole... Buldok potěší, i když Ozzáka nezdolá

65 % Premium
Ze seriálu Buldok z Poděbrad

Premiérový seriál Novy s názvem Buldok z Poděbrad přejímá věčný systém krimikomedií od Poldy po Případy mimořádné Marty, kde vyšetřovací tandem tvoří protipóly, neřízená střela a komisní suchar....

8. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.