Vláda projedná ukončení penzijního spoření bez sankcí pro důchodce

Změny znamenající rušení důchodové reformy minulé vlády Petra Fialy slíbil nový kabinet ANO, SPD a Motoristů ve svém programovém prohlášení.
Návrat věku odchodu do penze zpět na 65 let
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO má ještě na jaře připravit návrh počítající s návratem hranice věku odchodu do penze na 65 let, k valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mezd místo třetiny a s navyšováním důchodu za práci v penzi.
Některé změny by přitom mohly začít platit už od příštího roku.
To, že se má věk odchodu do penze zvyšovat postupně až na 67 let, a že na předčasný nekrácený důchod bude mít nárok asi 14 tisíc lidí v nejnáročnějších profesích, prosadila bývala vláda ve Sněmovny v listopadu předloňského roku. Potvrdil to Senát i prezident Petr Pavel.
Pro lidi, kteří se narodili až po roce 1965, reforma bývalé vlády znamená,, že každý další ročník narození má jí do penze o měsíc později. Tedy třeba lidé narození v roce 1975 ve věku 65 let a deset měsíců. S tím chce teď kabinet Andreje Babiše skoncovat.
Věk odchodu do penze poroste na 67 let, koalice prosadila důchodovou reformu
Pro více než 100 tisíc lidí také reforma prosazená minulou vládou znamená, že by nemohli jít do předčasného nekráceného důchodu, což jim původně vláda Petra Fialy i po jednání s odbory o seznamu náročných profesí slibovala. Jedná se například o některé zdravotní sestry, skláře, lesní dělníky či pracovníky v sociálních službách. I to se chystá nová vláda ANO, SPD a Motoristů změnit.
„Schválili jsme nejdůležitější zákon tohoto volebního období,“ řekl po přijetí důchodové reformy bývalý premiér Petr Fiala. „Důchodová reforma zajistí, že stát bude mít dostatečné prostředky na důchody současných třicátníků, čtyřicátníků. Zajistili jsme, že mladší ročníky v seniorském věku budou mít šanci dostávat slušnou penzi,“ uvedl premiér. Bez změn by propad penzijního systému kolem roku 2050 byl až 5 procent HDP, v dnešních částkách asi 350 miliard korun.
„Ne, není to reforma, protože do systému nepřináší ani korunu navíc,“ oponovala tehdejší šéfka poslaneckého klubu, dnes opět ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
Vláda nejspíš odmítne návrh lidovců omezující používání mobilů ve školách
Vláda také projedná návrh lidovců, kteří předběhli ministra školství Roberta Plagu a předložili ve Sněmovně návrh na omezení mobilních telefonů ve školách.
U dětí do deseti let, tedy na prvním stupni základních škol, počítá návrh s úplným zákazem mobilů během vyučování. Pro starší žáky a nižší ročníky středních škol zavádí plošné omezení, ovšem s výjimkami.
Lidovci předběhli ministra Plagu. Předložili návrh na omezení mobilů ve školách
Mobil by bylo možné využít jako učební pomůcku, pokud o tom rozhodne učitel. Výjimku by měly tvořit také zdravotní důvody žáka.
Zákon zároveň počítá s ponecháním silné autonomie školám. Ředitelé by měli pravomoc nastavit konkrétní pravidla podle místních podmínek, a to včetně používání mobilů o přestávkách.
„Nezakazujeme technologie, dáváme školám oporu chránit prostor pro učení a soustředění,“ uvedl místopředseda KDU-ČSL Václav Pláteník, jeden z předkladatelů návrhu. Podle jeho stranického kolegy Jiřího Vojáčka jsou školy často v nejistotě a čelí sporům s rodiči.
Proč vlastně skupina poslanců KDU-ČSL navrhuje stanovit hranici právě na deseti letech?
„V tomto vývojovém období se zásadním způsobem formují schopnost soustředění, pracovní návyky i sociální interakce. Nadměrná nebo nekontrolovaná přítomnost mobilních telefonů či jiných elektronických zařízení může v tomto věku negativně ovlivňovat rozvoj dětí. Zároveň zpravidla nedisponují dostatečnou mírou seberegulace ani kritického myšlení, aby byly schopny technologii užívat přiměřeně a bezpečně,“ uvedli poslanci KDU-ČSL v odůvodnění návrhu.
Účinnost změny školského zákona lidovci navrhují od 1. července. Školy by tak podle nich měly dostatek času připravit se na nová pravidla ještě před začátkem dalšího školního roku.
Omezení mobilů slibuje i Babišova vláda
Omezení mobilů ve školách ale slibuje i vláda. „Závislost na mobilech a sociálních sítích do škol nepatří; přestávky mají děti trávit aktivně a v reálném světě,“ uvádí programové prohlášení kabinetu Andreje Babiše.
„Není to jen o zákazu. Je to zároveň o tom poskytnout dětem smysluplné vyžití o přestávkách. Bavíme se o omezení mobilních telefonů především během přestávek a o rozumném využívání technologií ve výuce,“ uvedl ministr Plaga letos v lednu v Bratislavě.