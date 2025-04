Ministr Válek vystoupí spolu s politiky ODS k možnosti připlácet si za péči

Chtějí umožnit pacientům, kteří si chtějí zvolit dnes z veřejného zdravotního pojištění nehrazenou péči, aby si mohli připlatit, a to pouze rozdíl mezi péčí, která je v s současnosti z veřejného zdravotního pojištěno hrazena a pojišťovnou nehrazenou péčí.

Dosud platí, že z pojištění nehrazenou péči nebo pomůcky si pacient musí zaplatit výhradně z vlastního.

Podle politiků ODS a TOP 09 jde o řešení, které by dalo pacientům větší volbu a zároveň by podle nich zachovalo férové podmínky v přístupu ke zdravotní péči. Poskytovatelé péče by nesměli dávat přednost pacientům, kteří si zvolí z pojištění nehrazenou variantu.

Zdravotnický výbor minulý měsíc nepřijal k pozměňovacímu návrhu poslanců ODS a TOP 09 žádné stanovisko a je nejisté, zda získá podporu ve Sněmovně.

„Zajímalo by mě, jak budete určovat, co je standard a co je nadstandard,“ reagoval Jan Síla z hnutí SPD, když poslanci ODS a TOP 09 předložili návrh při druhém čtení novely zákona o veřejném zdravotním pojištění.