Kvůli rallye vyasfaltovali ovál v Chuchli. Povrch zrecyklujeme, ujišťuje pořadatel

Vozidla od Pražského hradu vyjedou ve 13:00, flotilu podle organizátorů odstartuje prezident republiky Petr Pavel. Součástí závodu bude i speciální rychlostní zkouška na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli v Praze a také v okolí Klatov.

„Chceme zprostředkovat rallye co nejširšímu okruhu fanoušků a přitáhnout k motorsportu nové příznivce. Hledali jsme atraktivní a netradiční prostředí a zároveň lokalitu, která bude skvěle dostupná hromadnou dopravou. Rallye zde bude jako na dlani a diváci uvidí celý průběh superspeciálky,“ říká pro iDNES.cz Tomáš Kunc, jednatel Středoevropské rally a generální sekretář Autoklubu ČR, který akci pořádá.

Středoevropská rallye Mezinárodní automobilová soutěž se uskuteční 26. - 29. října 2023.

Závodní trasy vedou přes území tří států: Česka, Německa a Rakouska.

Jde o předposlední díl šampionátu. Středoevropská rallye je součástí seriálu mistrovství světa v rally

Startuje se na Pražském hradě za přítomnosti prezidenta.

Ve světě není takový přístup neobvyklý, organizátoři hledají vždy atraktivní a méně obvyklá místa alespoň pro jednu rychlostní zkoušku. V Řecku se jezdí například v přístavu nebo na olympijském stadionu. A i v tomto případě se dělá speciální povrch.

Fanoušci rallye ale příliš smysl ve vyasfaltování cest na dostihovém závodišti v Chuchli nevidí.

„Máme v Česku spoustu krásných legendárních tratí a místo toho, aby se přidala klasická rychlostní zkouška v přírodě mezi vesnicemi, tak se nesmyslně asfaltuje okruh. To může přilákat jen pohodlné návštěvníky. Každý, kdo rallye má rád, vyrazí raději ke klasické trati, než se dívat na umělý, rovný okruh. Nehledě na to, že nesmyslnost takové investice akorát dále prohlubuje ve společnosti odpor k motorsportu jako takovému, když lidé poukazují, že na takové blbosti peníze jsou. Mohli vybrat rychlostní zkoušku mezi vesnicemi třeba i na rozbitější cestě a tu pak opravit. Každá obec by toto určitě uvítala,“ myslí si například fanoušek Adam Beneš.

Celý seriál mistrovství světa se zavázal k udržitelnému přístupu v řadě oblastí: od závodních vozů, přes organizační a produkční náležitosti až po zázemí pro fanoušky.

„Chceme být dobrými a ohleduplnými sousedy. Asfalt se po závodě znovu využije ke stavbě jiných silnic a bude ještě dlouho sloužit. Cena se díky vstřícnosti našich dodavatelů pohybuje okolo 1,5 milionu korun a je hrazena z komerčních příjmů,“ informuje dále Kunc.

Na 2,37 kilometrů dlouhé trati své schopnosti předvedou například lídr průběžného pořadí seriálu a úřadující šampion Kalle Rovanperä z Finska nebo osminásobný mistr světa Sébastien Ogier z Francie.

„Trať už je připravená i zabezpečená. Asfaltová část je vybudovaná, mantinely postavené, ochranné ploty hotové a teď už jen čekáme na příjezd posádek,“ řekl již ve středu Milan Tejchman z Autoklubu České republiky. Vše potřebné k závodu včetně startovní rampy se podle něj stavělo v noci na čtvrtek.

Speciální měřený úsek ve Velké Chuchli si jezdci MS vyzkouší dopoledne před ostrým startem. „Seznamovací jízdy začnou v deset. I proto zveme fanoušky, aby na závodiště přišli již dopoledne, protože budou mít šanci vidět rallyeové hvězdy. Ty zde navíc budou mít už i zaparkované závodní speciály,“ řekl Tejchman.