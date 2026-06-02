Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Motoristé svolali první tiskovku klubu od voleb. Ukázali nového poslance

Josef Kopecký
  12:15
Motoristé sobě udělali osm měsíců po volbách do Poslanecké sněmovny vůbec první tiskovou konferenci svého poslaneckého klubu, což také předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka zdůraznil. Svolali tiskovku proto, aby ukázali svého nového poslance Libora Formana, jihlavského podnikatele ve stavebnictví a provozovatele čerpacích stanic.

Motoristé sobě udělali poprvé od říjnových voleb tiskovou konferenci poslaneckého klubu. Podle předsedy Petra Macinky jen proto, aby ukázali svého nového poslance Libora Formana (na snímku vlevo) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předseda krajské organizace Motoristů sobě na Vysočině Libor Forman nahradí ve Sněmovně Karla Berana, který se stal vedoucím Stálé mise ČR při OSN v Ženevě.

„Chci přenést svoji roli kontrolora do Poslanecké sněmovny,“ řekl Forman, který by měl zamířit do hospodářského výboru a výboru pro obranu.

Šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný komentoval slabou efektivitu Sněmovny.

„V této chvíli už jde o zablokování sněmovny,“ řekl Šťastný a zmínil, že když budou obstrukce ze strany opozice pokračovat, bude se to vládní koalice snažit zvrátit ještě před změnou jednacího řádu. „Učiníme takové kroky, tkeré by Sněmovny nastartovaly,“ prohlásil ministr Šťastný.

Macinka dostal i otázku k letošním komunálním volbám. Prioritou pro Motoristy sobě budou podle něj tři největší města – Praha, Brno a Ostrava. Kdo v nich stranu do voleb povede, zveřejní Motoristé podle něj později.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Motoristé svolali první tiskovku klubu od voleb. Ukázali nového poslance

Motoristé sobě udělali poprvé od říjnových voleb tiskovou konferenci...

Motoristé sobě udělali osm měsíců po volbách do Poslanecké sněmovny vůbec první tiskovou konferenci svého poslaneckého klubu, což také předseda Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka...

2. června 2026  12:15

Válka je hladová a Rusku docházejí peníze. Putin prováhal nejlepší chvíli, kdy skončit

Komentář
Den vítězství v Moskvě. Ruský prezident Vladimir Putin u hrobu neznámého vojáka...

Masivní útoky na ukrajinská města jsou především známkou ruské slabosti a bezradnosti. Fronta fakticky zamrzla a ekonomika se dostává do čím dál větších problémů. „Putin si může stále myslet, že má...

2. června 2026  12:10

Poslanci začínají schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun

Přímý přenos
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné...

Rodičovský příspěvek by se měl od ledna příštího roku zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě ve věku do tří let, a ze 700 na 800 tisíc korun u dvojčat či vícerčat. Zvýšení...

2. června 2026,  aktualizováno  11:40

Připomíná pánské přirození, pobuřuje lidi nová socha u školy. Autor vysvětlil záměr

Premium
Kontroverzní socha Zrození kapky stojí u místní školy. (28. května 2026)

Kamenosochařské sympozium v Plané nad Lužnicí na Táborsku přilákalo nečekanou pozornost. Při víkendové akci byly odhaleny sochy vybraných autorů. Rozruch vzbudilo dílo Zdeňka Tománka. Mnohým...

2. června 2026  11:19

Keňu zachvátily protesty proti přijímání Američanů s ebolou, dva lidé zemřeli

V Keni propukly protesty proti plánu USA zřídit na tamní vojenské základně...

Při pondělním protestu v centrální Keni zemřeli dva lidé, kteří demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. S odvoláním na...

2. června 2026  11:16

Florida zažalovala OpenAI. Firma napomáhá s trestnou činností, říká spis

ChatGPT (ilustrační foto)

Florida jako první americký stát zažalovala společnost OpenAI kvůli návrhu a bezpečnosti jejího chatbota s umělou inteligencí (AI) ChatGPT. Žalobu podal generální prokurátor James Uthmeier, který...

2. června 2026  11:15

Kde má varlata? Italy pobavila renovace slavné býčí mozaiky, mluví o kastraci

Slavný mozaikový býk v historické Galerii Viktora Emanuela II. v Miláně se...

Slavný mozaikový býk v historické Galerii Viktora Emanuela II. v Miláně se dočkal opravy poté, co jej tisíce návštěvníků dlouhodobě opotřebovávaly neobvyklým rituálem. Restaurátoři úspěšně obnovují...

2. června 2026  11:01

Stát půjde cestou mýta v mobilu. Ušetří se tím 480 milionů korun

Ilustrační snímek

Dálniční mýtné půjde nově platit mobilem. Nahrazení velké části palubních kamionových jednotek mobilní aplikací ušetří státní kase 480 milionů korun za rok. Příprava nového systému zabere včetně...

2. června 2026  10:49

Policie v Brně evakuovala školu a zastavila dopravu, předmět zneškodnil pyrotechnik

Policisté uzavřeli Mendlovo náměstí kvůli podezřelému předmětu

Policisté v pondělí řešili komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého předmětu zastavili v okolí dopravu a evakuovali budovu zdejšího gymnázia. Přivolaný pyrotechnik...

1. června 2026  15:13,  aktualizováno  2. 6. 10:38

Rusové nasadili na frontě „zebrovozy“. Věří, že kamufláž je ochrání před drony

Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým...

1560. den války na Ukrajině. Na ruské straně fronty se začaly objevovat nákladní vozy s černobílým pruhovaným maskováním. Je to další pokus ochránit vojenskou logistiku před všudypřítomnými drony.

2. června 2026  10:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

V hlavní soutěži MFF Karlovy Vary nás zastoupí filmy s Tomicovou a Geislerovou

Letní shakespearovské slavnosti slibují i letos mimořádnou podívanou. Postará...

Snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou a česko-slovenská koprodukce Pramen s Aňou Geislerovou nás budou letos reprezentovat v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy...

2. června 2026  10:17,  aktualizováno  10:35

Rusko masivně zaútočilo na Dnipro a Kyjev: mrtví a přes sto zraněných

Sledujeme online
Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)

Ukrajina se svými útoky na Starobilsk a Heničesk zřejmě rozhodla dodat konfliktu s Ruskem nový rozměr, řekl v pondělí dle serveru RBK ruský prezident Vladimir Putin na jednání k nedávnému...

2. června 2026  6:59,  aktualizováno  10:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.