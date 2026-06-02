Motoristé svolali první tiskovku klubu od voleb. Ukázali nového poslance

Předseda krajské organizace Motoristů sobě na Vysočině Libor Forman nahradí ve Sněmovně Karla Berana, který se stal vedoucím Stálé mise ČR při OSN v Ženevě.
„Chci přenést svoji roli kontrolora do Poslanecké sněmovny,“ řekl Forman, který by měl zamířit do hospodářského výboru a výboru pro obranu.
Šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě a ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný komentoval slabou efektivitu Sněmovny.
„V této chvíli už jde o zablokování sněmovny,“ řekl Šťastný a zmínil, že když budou obstrukce ze strany opozice pokračovat, bude se to vládní koalice snažit zvrátit ještě před změnou jednacího řádu. „Učiníme takové kroky, tkeré by Sněmovny nastartovaly,“ prohlásil ministr Šťastný.
Macinka dostal i otázku k letošním komunálním volbám. Prioritou pro Motoristy sobě budou podle něj tři největší města – Praha, Brno a Ostrava. Kdo v nich stranu do voleb povede, zveřejní Motoristé podle něj později.