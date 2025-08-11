Hrušínský poslal Motoristům předžalobní výzvu. Urazili ho řečmi o dotacích

Autor:
  14:19
Herec a šéf Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský v pondělí na Facebooku zveřejnil výzvu adresovanou Motoristům sobě a lídryni strany v Olomouckém kraji Gabriele Sedláčkové. Reagoval tak na příspěvek Motoristů na sociálních sítích, ve kterém podle něj mimo jiné stálo, že umělecké dotace dnes dostává ten, kdo politicky stojí na správné straně. Podle Motoristů právě Hrušínský dostal na své divadlo už desítky milionů. Podle herce to však není pravda.
Ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský (13. července 2023)

Ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský (13. července 2023) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský (13. července 2023)
V hotelu Jezerka se sešli rovněž europoslanec Filip Turek, bývalá ministryně...
Europoslanec Filip Turek na sněmu v Olomouci (19. července 2025)
Gabriela Sedláčková (Motoristé sobě)
„Motoristé sobě a jejich kandidátka Sedláčková mě lživě napadli na svých oficiálních facebookových profilech a na Instagramu. Nic nového. Agresivita, lži a neomalenost jsou v naší zemi vidět čím dál častěji,“ napsal v pondělí na sociální síti herec a ředitel pražského divadla.

Součástí příspěvku je také výzva, která je adresovaná samotné straně i zmíněné Sedláčkové. „Výzva ke zdržení se nezákonného jednání, k odstranění protiprávního stavu a k náhradě nemajetkové újmy,“ píše se v ní.

„Pomluvu ze svých profilů smazali“

Hrušínský upozornil, že strana měla na Facebooku a Instagramu zveřejnit příspěvek, ve kterém se mimo jiné píše, že umělecké dotace dnes dostává ten, kdo politicky stojí na správné straně.

„Vládní roztleskávač Jan Hrušínský dostal na své divadlo už desítky milionů korun, Bolek Polívka po nedávné podpoře Petra Fialy ve vládní kampani obdržel rekordních 24 milionů korun,“ cituje ve výzvě Hrušínský příspěvek, který podle něj sdílela i lídryně Motoristů v Olomouckém kraji Sedláčková.

Herec citoval příspěvek Motoristů dál: „Podpora umění má být založena na kvalitě, profesionalitě a společenském přínosu, ne na ideologickém šaškování. Umění nemá moralizovat, ale kultivovat, vzdělávat, bavit a uchovávat paměť i tradice národa.“

Hrušínský však příspěvek označil za nepravdivý. Současně uvedl, že se jednalo o protiprávní zásah do jeho osobních práv a do pověsti divadla.

„Tuhle lež, kterou proti mně každou chvíli vytahují různí Xaverové a další proruská média, jsem si ani od těchto hranatých činitelů nenechal líbit. Poslal jsem jim několikastránkovou předžalobní výzvu, po které lživou pomluvu ze svých profilů na Facebooku i na Instagramu smazali,“ upozornil dále herec na to, že příspěvek ze sítí zmizel.

„Pouze strach z komplikací“

„Věděli, že lžou, přesto se za svou lež zapomněli omluvit. Takže nikoli slušnost, pouze strach z komplikací přiměl Klausovy soudruhy svoji lež stáhnout. Inu, jaký pán, takový krám,“ dodal Hrušínský.

Redakce iDNES.cz oslovila i samotné Motoristy. Dosud však reakce nedorazila.

