Přichází motorista 007, Boris Šťastný. Do politiky se vrací Klausův muž

„Určitě o tom uvažuju,“ odpovídá na otázku, zda bude kandidovat do Senátu. Od jara o tom vyjednával s opozičním hnutím ANO s tím, že projevil zájem o senátní obvod v Praze 12.

„Těším se na práci na kampani v krajských volbách, ale zejména na podporu Roberta Šlachty v senátním obvodu Břeclav v podzimních volbách. Zároveň také my budeme stavět ještě jednoho senátního kandidáta, jehož kampani se také budeme velmi intenzivně věnovat,“ řekl šéf strany Motoristé sobě Petr Macinka.

Nechtěl mluvit o to, kdo bude zatím utajovaným kandidátem do Senátu. Již brzy ale bude muset strana přiznat barvu. Uzávěrka kandidátek je v úterý.

Šťastný, se kterým se Macinka zná velmi dlouho díky úzké vazbě obou mužů na exprezidenta Klause, má teď podle něj za úkol především pomoci budovat strukturu strany. Jeho kandidaturu do Senátu nevyloučil.

„Já jsem se rozhodl do politiky vrátit. Tím hlavním důvodem, který mě k tomu vedl, je zničující politika současné vlády Petra Fialy, která ničí tuto zemi, škodí našim lidem a je potřeba tu politiku zastavit, je potřeba změna,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Štastný.

Pane předsedo, kolika členům pražských Motoristů sobě předsedáte?

Motoristé sobě v tuto chvíli tu strukturu teprve tvoří, jsou jich stovky v Klubu motoristů, do budoucna počítáme, že řada z nich se stane členy.

Oslovil jste také nějaké své bývalé kolegy poslance?

V tuhle chvíli jsem se soustředil na přípravu celé struktury. Je to hodně práce, protože musíme vytvořit zázemí pro pražskou organizaci. Snažím se pomáhat Petrovi Macinkovi v rámci celorepublikových záležitostí a do konce roku je naším cílem postupně třeba v Praze po jednotlivých částech začít přijímat členy.

Ještě na jaře jste měl ambici kandidovat do Senátu na Praze 12 za hnutí ANO, o němž jste řekl, že je autentickou politickou silou, která na rozdíl od vlády Petra Fialy hájí skutečné zájmy lidí i České republiky. Proč vám to vlastně s ANO nevyšlo?

To, co jsem řekl, určitě platí. Já jsem dostal nabídku od vícero subjektů, mezi nimi bylo ANO, potom jsem jednal i s Motoristy sobě a rozhodl jsem se takto. A věřím, že i do budoucna se nám podaří s ANO spolupracovat. Uvidíme, jak to bude s tím Senátem. V tuto chvíli to oznamovat nebudu, ale brzy se to dozvíte.

Kritizujete, že Senát je dnes prezentovaný jako pojistka demokracie, ale s drtivou většinou vládní pětikoalice těžko může takovou roli pojistky plnit. Neuvažujete o tom, že byste se to osobně pokusil změnit?

Určitě o tom uvažuju. A to rozhodnutí zveřejním, až na to nastane chvíle.

Motoristy sobě jste oslovil vy, nebo naopak oni vás? A bylo to před eurovolbami, nebo po eurovolbách?

Je potřeba říci, že Petra Macinku znám desetiletí. Dobře víte, že pracoval pro bývalého prezidenta Václava Klause v tiskovém odboru. Stejně tak já jsem v tu dobu působil jako jeho externí poradce pro zdravotnictví, takže jsme se potkali na Hradě, od té doby k sobě chováme úctu a máme kamarádské vztahy.

Potkáváme se skutečně dlouhá léta, potkáváme se ve stejné skupině, dokonce i s bývalým panem prezidentem Klausem, téměř každou neděli. Takže my jsme o těch věcech diskutovali skutečně velmi dlouho.

V určitou chvíli, kdy jsem se rozhodl, že se vrátím do politiky, přišly nabídky různých stran. Nakonec jsem se rozhodl takto, takže jsem dnes členem Motoristů číslo 007 a věnuju se Praze.

Motoristé sobě s Přísahou se rozhodli jít v Evropském parlamentu do nové frakce Patrioti pro Evropu, kde jsou ale i strany, které občas říkají věci, které nejsou úplně příznivé vůči Česku. To vám nevadí?

Patrioti pro Evropu jsou skvělým projektem, frakcí, která má konečně šanci v Evropském parlamentu promluvit, být vidět. Je to frakce, která, předpokládám, má budoucnost. Je třetí největší.

Konečně tady máme partnera nebo platformu pro prosazování věcí, jako je likvidace Green Dealu, řešení migrační krize a dalších důležitých témat.

Pestré zastoupení je v pořádku. Všichni prošli řádnými demokratickými volbami ve svých zemích, a tak je potřeba na to pohlížet. To jenom vláda Petra Fialy neuznává. Neuznává často nebo zpochybňuje výsledky demokratických voleb, třeba když vyhrál Robert Fico na Slovensku, tak najednou jakoby nedostal dostatečný mandát od občanů.

Co když přijde řeč mezi Patrioty pro Evropu na dekrety bývalého prezidenta Edvarda Beneš? Třeba politici FPÖ kvůli nim hrozili, že budou vetovat vstupu Česka do Evropské unie, jejich kritici jsou i ve Fidesz Viktora Orbána.

Já se nedomnívám, že Benešovy dekrety by měly býti tématem dnešního dne. Dnes je svět jinde a řeší se úplně jiná témata. Teď je debata o Green Dealu, o migraci a řadě dalších témat.

Není to téma, které by teď bylo otevřené a nutné řešit. A vůbec se nedomnívám, že by mělo docházet k jakékoliv změně pozice České republiky v této věci. Naši reprezentanti ji nepochybně budou hájit dál.

Zpět domů. Když vám to vyjde a dostanete se do Senátu, tak jako se pan Turek dostal do Evropského parlamentu, máte ambici se za Motoristy sobě někdy v budoucnu stát třeba ministrem zdravotnictví a třeba ve vládě Andreje Babiše?

Nechci v tuto chvíli komentovat politickou budoucnost. Já jsem se rozhodl do politiky vrátit. Tím hlavním důvodem, který mě k tomu vedl, je zničující politika současné vlády Petra Fialy, která ničí tuto zemi, škodí našim lidem a je potřeba ji zastavit, je potřeba změna.

Určitě sledujete, jak se střídají lidé v čele ministerstva zdravotnictví. Občas jako apoštolové na orloji. Kdybyste měl takovou šanci a strana, v níž budete, bude mít politickou sílu, lákalo by vás to křeslo, nebo je to křeslo elektrické, sebezničující?

Rezort zdravotnictví je velice složitý. Co se týče mě, tak dobře víte, že oblastí zdravotní a sociální politiky se zabývám dlouhodobě, mám naprosto jasnou vizi, jak české zdravotnictví má fungovat. A i u Motoristů jsem ten, který tuto vizi připravuje a bude prezentovat.

Měli by to dělat lidé, kteří tomu rozumí. Já jsem v celém tom systému desítky let, mám za sebou tři desetiletí praxe, působil jsem a působím nejenom jako lékař, ale také jako manažer v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb.

Dobře víte, že i v minulosti jsem se podílel na řadě významných zákonů, jako byl povinný eRecept.

Podporoval jste i zákaz kouření v restauracích.

Když jsem byl poslancem, tak zákaz kouření v restauracích nebyl schválen, i když je potřeba si uvědomit, že jsem vždycky byl za ochranu nekuřáků ve veřejných prostorách.

Ale třeba povinný eRecept nebo změna zákona o zdravotních službách, která přidala významná práva pacientům, tady zůstala. Vedl jsem čtyři roky zdravotní výbor, čili se domnívám, že expertizu mám, jak co se týče z první linie lékaře. Detailně jako lékař i manažer znám ten systém, jak funguje v praxi a znám ho i z hlediska legislativního.

Ale jakým způsobem budu hovořit do obsazení ministerstva zdravotnictví, to bych skutečně musel věštit z křišťálové koule.