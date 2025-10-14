Motoristé sobě mají vést dva výbory ve Sněmovně, jedná poslanecký klub

„Máme už kandidáta, jedno jméno mám v hlavě, ale zatím ho ještě nepovím,“ uvedl šéf strany Petr Macinka.
Šéf ANO Andrej Babiš, který se snaží sestavit vládu s Motoristy sobě a s SPD, v úterním videu komentoval obecně to, že je čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek pod tlakem kvůli příspěvkům na sociálních sítích. Turek autenticitu těch s rasistickým či jinak nenávistným obsahem popírá.
„Motoristé sobě musí přesvědčit veřejnost, že to tak není. Oni ta různá nařčení odmítají,“ řekl Babiš.
|
Turek se omluvil. Platí dohoda, kterou jsme udělali, řekl Macinka u Babiše
„Já se hluboce omlouvám komukoliv, koho se mohly dotknout nějaké úryvky nějakých patnáct, dvacet let starých případných vyjádření,“ prohlásil Turek v pondělí na Chodově po jednání s Babišem.
Turek odmítá, že zlehčoval případ Natálky
Odmítá, že zlehčoval případ popálené holčičky Natálky při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. „Absolutně odmítám nařčení z toho, že bych já něco takového schvaloval, že bych něčeho takového byl schopen,“ prohlásil. A později to zopakoval s tím, že napsal mnoho blbostí, ale ne o popálené Natálce.
ANO, Motoristé sobě a SPD se zatím dohodly na poměru rozdělení křesel ve vládě. ANO jich má mít devět včetně premiéra, Motoristé čtyři a SPD tři plus šéfa Sněmovny pro předsedu hnutí Tomia Okamuru.
Motoristé sobě mají ve vládě získat pozici ministra zahraničí, ministra životního prostředí, ministra kultury a nového ministra pro sport, prevenci a zdraví. V souvislosti s pozicí šéfa diplomacie je v hře křeslo pro Turka.
|
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Rozdělení křesel ve vládě i po jednání Babiše a prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka s Macinkou a Turkem platí. Havlíček ale nepotvrdi, že Turek bude ministrem zahraničí. „O tom, zda bude či nebude ve vládě, není rozhodnuto,“ řekl Havlíček.
Informovat prezidenta Pavla o celkovém výsledku jednání o vládě, včetně programu a návrhu na ministry by mohl Babiš podle místopředsedy Havlíčka v polovině listopadu či v druhé polovině listopadu. „Potřebujeme tři, možná čtyři týdny na přípravu programu,“ uvedl Havlíček.