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Macinka je na čtrnáctém místě kandidátky v Praze, na patnáctém místě je další ministr za Motoristy sobě Boris Šťastný.
Motoristé sobě představili své lídry pro podzimní komunální volby v Praze, Brně a v Ostravě v polovině června.
V hlavním městě je povede do voleb podnikatelka Klára Sovová. V Ostravě bude lídrem Motoristů sobě poslanec Matěj Gregor, v Brně starosta městské části Brno-Bystrc Tomáš Kratochvíl.
Trojice největších měst České republiky bude podle předsedy strany a ministra zahraničí Petra Macinky v kampani Motoristů dominovat.
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„Ještě určitě nemáme takovou sílu, abychom kandidovali plošně ve všech zastupitelstvech, kterých je asi šest tisíc. Proto jsme si vybrali tady tato tři velká města, která budou jakýmisi vlajkovými loděmi té naší komunální kampaně,“ prohlásil v červnu šéf Motoristů.
Vedle tří největších měst budou Motoristé kandidovat v desítkách dalších zastupitelstev různě po České republice.
„Lidem, kterým třeba imponuje, že jsme hrozní, tak slibujeme, že hrozní také zůstaneme,“ slíbil jíž dříve Macinka.