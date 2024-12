To není recese? Jak Motoristé dospěli a chystají se do Sněmovny

Macinka tak musel hned vysvětlovat, že celý projekt není jen recese, byť má odlehčenější název. „To pojetí je na začátku nadsázka. Chceme vnést kapku života do toho zdejšího umírání. Vždyť i Ivan Bartoš se už snaží působit jako tatíček Masaryk. Je to strašná nuda,“ popisoval tehdy. Kromě něj byl na kandidátce i ekonom Vladimír Pikora či režisér Petr Kolečko. Na mandát sice nakonec nedosáhli, ale dva měsíce od vzniku získali solidní 2,3 procenta a předstihli i některé zavedené strany, třeba SOCDEM či komunisty.

Kolo je hobby, autem lidé musí

Postupně se také začali profilovat. Jako jedna z prvních stran se razantně vymezili proti klimatickým aktivistům, kteří blokovali pražskou magistrálu a požadovali zavedení maximální rychlosti 30 km/h. „Jsou to zfanatizovaní extremisté, kteří si myslí, že zelenou sebevraždu nepácháme dost rychle a měli bychom přidat. Je to nepřijatelné, policie by měla být ostřejší,“ říkal Macinka.

Vadilo mu zejména to, že aktivisté mohou při protestu blokovat i záchranáře a také, že si berou jako rukojmí statisíce Pražanů, kteří autem jezdit musí. „To není jako cyklistika, která je v našich podmínkách spíše sezónní hobby. Lidé se nejezdí autem kochat do centra na památky, pro mnohé je to existenční záležitost,“ tvrdil Macinka.

Další volby čekaly Motoristy až letos na jaře. Do Evropského parlamentu chtěli nejprve kandidovat společně se Svobodnými, nakonec se ale dohodli s Přísahou Roberta Šlachty. Do čela kandidátky angažovali bývalého závodníka Filipa Turka, který se pohyboval okolo Motoristů už od počátku, a zbytek už znáte: Motoristé v koalici s Přísahou získali senzačních 10,26 procenta, skončili celkově třetí a kromě Turka do Bruselu prošla i dvojka kandidátky Nikola Bartůšek z Přísahy.

Ze start-upu dospělou stranou

Zítra zažijí Motoristé další významný milník. V basketbalové hale v pražské Královce se uskuteční jejich první kongres, na kterém se rozrostou z desítky na zhruba tisícovku členů a představí první tváře pro volby do Sněmovny v příštím roce. „Dokončíme tím transformaci z politického start-upu v plnohodnotnou a dospělou stranu, která bude připravena se v ničím neomezené míře dlouhodobě účastnit politického života v Česku,“ popsal Macinka.