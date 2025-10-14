Sdružení žádá Motoristy, ať jejich příznivci nevyhrožují novinářům

  19:45
Český výbor mezinárodní novinářské organizace International Press Institute (IPI) požádal stranu Motoristé sobě, ať vyzve své příznivce, aby nevyhrožovali novinářům. Výhrůžkám násilím podle IPI čelí především investigativní novinářka ze serveru Deník N Zdislava Pokorná, která napsala články o údajných rasistických, sexistických či homofobních výrocích poslance a čestného předsedy Motoristů Filipa Turka.
Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem.(13. října...

Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem. (13. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Filip Turek při jednání poslaneckého klubu Motoristé sobě
Novinářka Deníku N Zdislava Pokorná. (16. září 2022)
Předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka a čestný prezident Motoristů Filip...
Nová poslankyně Sněmovny ze strany Motoristé sobě Gabriela Sedláčková na...
Organizace to uvedla v úterý v tiskové zprávě. I policie se výhrůžkami Pokorné zabývá. Turek popírá, že některé příspěvky zveřejněné v článcích napsal. O některých zase tvrdí, že šlo o humor.

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Příznivci Motoristů podle IPI zahrnují Pokornou hrubými urážkami i výhrůžkami fyzickým útokem. „Tento způsob vyjadřování nesouhlasu považujeme za zcela nepřípustný. Terčem urážek jsou i další kolegyně a kolegové, kteří o problematických výrocích pana Turka nyní či v minulosti referovali,“ sdělila organizace.

„Žádáme proto představitele strany Motoristé sobě Petra Macinku a Filipa Turka, aby vyzvali své příznivce k upuštění od urážek a hrozeb osobními útoky, a informovali je o tom, že se strana rozhodla řešit celou záležitost standardními právními kroky,“ uvedla IPI.

Rozruch, turbulence, předčasný optimismus. Turkovy kauzy si všímají v cizině

Osobní útoky, vyhrožování a zastrašování novinářů by neměly být podle organizace součástí politické kultury. Od řešení podobných situací jsou v demokratické společnosti policie a soudy, sdělila. Motoristé podali na Deník N a autory článků o Turkových výrocích trestní oznámení. Server dříve uvedl, že si za článkem stojí a věří tomu, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.

Policisté v sobotu uvedli na síti X, že se zabývají informacemi o Turkových výrocích i výhrůžkami vůči novinářům. „Na jedné straně jsou zjištění novinářky, která nás ze své podstaty zajímají a věnujeme se jim. A na druhé straně jsou internetoví hrdinové, kteří bojují proti investigativní žurnalistice,“ oznámila policie.

S Pokornou policisté mluvili a řekli jí, na koho se může případně obrátit. „Nic to však nemění na tom, že výhrůžky novinářům z důvodu jejich práce rozhodně nejsou O.K.“ sdělili. „Všem aktérům připomínáme, že nás on-line prostředí zajímá, monitorujeme jej a překvapené výrazy agresivních pisatelů, když se u nich přede dveřmi objevíme, nás rozhodně netěší. A je ještě méně,“ doplnili policisté.

13. října 2025

Volby 2025

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

14. října 2025  16:01,  aktualizováno  18:02

Prezident Madagaskaru uprchl ze země, moc převzala armáda

Armáda v úterý převzala vládu nad Madagaskarem a rozpustila senát spolu s ústavním soudem, zatímco sněmovna bude nadále zasedat. Zemi bude řídit rada složená z členů armády a četnictva spolu s...

14. října 2025  9:41,  aktualizováno  17:04

