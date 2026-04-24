Chlad svou soutěž vyhlásil loni v září před sněmovními volbami, podle jeho slov měla motivovat mladé lidi k účasti ve volbách. Ve skutečnosti ale iniciativa směřovala především k propagaci Motoristů, které Chlad dlouhodobě podporuje. Výhercům nabízel mimo jiné finanční odměny.
„Rozhodl jsem se vám dát sto tisíc korun. Tak co ty volby? Šlápneme do toho? Rozhodl jsem se podpořit Filipa Turka a Motoristy. A vás, kompletně celé sítě, do té podpory zapojit. Vytvořte masivní podporu, kterou s radostí odměním. Vytvořte jakýkoliv reel (krátké video – pozn. red.) nebo příspěvek, ve kterém označíte náš nový profil a přizvete nás ke spolupráci,“ vyzval Chlad ve svém videu, kde se prezentoval jako „Strejda Ričrd“.
Výherní profil Chladovy soutěže se podle svého popisu zabývá inspekcí nemovitostí a dalšími inženýrskými činnostmi.