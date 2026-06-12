„Máme celou řadu menších zastupitelstev, kde máme šikovné lidi, což jsou třeba zastupitelé zvolení za nezávislé a lokální subjekty před čtyřmi lety, kteří přešli k Motoristům,“ uvedl dříve Macinka. Strana jim umožní obhajobu a maximálně je podpoří.
O spolupráci v letošních senátních volbách jednají Motoristé se svými koaličními partnery, tedy s ANO a SPD. Macinka dříve řekl, že by společný postup mohl přinést posílení názorového proudu, který zastává vláda.
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„Motoristé dnes sedí ve vládě. A sedí zde proto, že miliony lidí v České republice byly unaveny z politiky založené na moralizování, nálepkování a permanentní závisti a nenávisti. Motoristé sedí ve vládě proto, že občané chtěli návrat zdravého rozumu,“ řekl ve čtvrtek Macinka ve Sněmovně.
Opozice usilovala o mimořádnou schůzi kvůli premiérovi Andreji Babišovi, střetu zájmů a kvůli dotacím pro skupinu Agrofert, kterou Babiš vložil do svěřenského fondu RSVP Trust. Koalice konání mimořádné schůze neumožnila, když neschválila její program.