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Motoristé se ve volbách zaměří na Prahu, Brno a Ostravu, představí lídry

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  8:48
Nejmenší vládní strana Motoristé sobě představí své lídry pro podzimní komunální volby v Praze, Brně a v Ostravě. Právě trojice největších měst České republiky bude podle předsedy strany a ministra zahraničí Petra Macinky v kampani Motoristů dominovat. Tiskovou konferenci Motoristů sobě, která začíná ve 12:30, odvysílá iDNES.cz živě.
Ministr zahraničí za Motoristy sobě Petr Macinka na mimořádné schůzi Sněmovny...

Ministr zahraničí za Motoristy sobě Petr Macinka na mimořádné schůzi Sněmovny (6. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)
Tisková konference Ministerstva zahraničí a Fotbalové asociace ČR k informacím...
Tisková konference k jednání ministrů zahraničí České republiky a Izraele o...
Ministr Petr Macinka představil svůj nový ministerský tým poradců. Na snímku...
6 fotografií

„Máme celou řadu menších zastupitelstev, kde máme šikovné lidi, což jsou třeba zastupitelé zvolení za nezávislé a lokální subjekty před čtyřmi lety, kteří přešli k Motoristům,“ uvedl dříve Macinka. Strana jim umožní obhajobu a maximálně je podpoří.

O spolupráci v letošních senátních volbách jednají Motoristé se svými koaličními partnery, tedy s ANO a SPD. Macinka dříve řekl, že by společný postup mohl přinést posílení názorového proudu, který zastává vláda.

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„Motoristé dnes sedí ve vládě. A sedí zde proto, že miliony lidí v České republice byly unaveny z politiky založené na moralizování, nálepkování a permanentní závisti a nenávisti. Motoristé sedí ve vládě proto, že občané chtěli návrat zdravého rozumu,“ řekl ve čtvrtek Macinka ve Sněmovně.

Opozice usilovala o mimořádnou schůzi kvůli premiérovi Andreji Babišovi, střetu zájmů a kvůli dotacím pro skupinu Agrofert, kterou Babiš vložil do svěřenského fondu RSVP Trust. Koalice konání mimořádné schůze neumožnila, když neschválila její program.

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