Motoristé loví na seznamce sexuchtivé ženy. Slibují vztah, nejen „oje*ávku“

Petr Kolář
  10:28
Ještě před pár lety tomu až na čestné výjimky většina politiků nevěřila s tím, že to je zbytečné. Dnes už jsou pro ně sociální sítě naprosto nezbytnou součástí politické sebepropagace, pro některé možná tou úplně nejdůležitější. Po Facebooku, síti X a dalších se politici nejprve trochu legračně přeli, zda je vhodný TikTok, protože je čínský. Jakmile však zjistili, že to funguje, zamířili na něj téměř všichni. Představitelé strany Motoristé sobě teď posunuli působení na sociálních sítích ještě na jiný level.
Politická kampaň strany Motoristé sobě do voleb 2025 na seznamce Tinder. (15....

Politická kampaň strany Motoristé sobě do voleb 2025 na seznamce Tinder. (15. srpna 2025) | foto: koláž iDNES David VotrubaShutterstock

Oto Klempíř z politické kampaně strany Motoristé sobě do voleb 2025 na seznamce...
Matěj Gregor z politické kampaně strany Motoristé sobě do voleb 2025 na...
Petr Macinka z politické kampaně strany Motoristé sobě do voleb 2025 na...
Boris Šťastný z politické kampaně strany Motoristé sobě do voleb 2025 na...
5 fotografií

Čtveřice volebních lídrů v jednotlivých krajích včetně předsedy Petra Macinky si v těchto dnech zřídila profily na seznamce Tinder. Na ní se nehledají jen dlouhodobé vztahy, lidé si tam domlouvají také sex na jednu či více nocí.

Kromě lídra jihomoravské kandidátky Motoristů Macinky teď na Tinderu hledají vhodné protějšky jedničky plzeňského, pražského a moravskoslezského regionu. Tedy Oto Klempíř, Boris Štastný a Matěj Gregor. Jejich profilům – na rozdíl od obvyklých zvyklostí na Tinderu, vévodí fotky v košilích a sakách, pouze Gregor je v triku. A co svým potenciálním partnerkám nabízejí?

„Jsem romantik“

„Se mnou ti žádný orgán, natož státní, nebude brát peníze z tvé peněženky. Večeře při svíčkách jsou sexy, ale ne v plošných blackoutech, proto se porvu za naši energetickou bezpečnost a s eko šílenci se budu i soudit. Věřím, že jsem ten pravý pro tebe, tak to hoď Motoristům ve volbách a já tě nikdy nehodím přes palubu, nejsem Pirát!“ píše případným zájemkyním Macinka.

„Jsem romantik a hledám kulturu bez kádrových předsudků, ale s pořádnýma koulema,“ začíná na Tinderu Klempířova nabídka. „Žárlivý nejsem, naopak. Čím lepší budeš, tím víc tě podržím, aby z tebe mělo radost co nejvíc lidí. Chceš to taky? Hoď to Motoristům a naladíme Česko na správnou notu,“ píše dále.

Je to sebevražedná mise, ale jsme ochotni jít do konfliktu s EU, slíbil Turek

„Žádný špekáčkový teror – až tři litry na sport podle tvýho stylu,“ nabízí Šťastný. „Nabízím vážný vztah s kvalitním vzděláním a poctivou prací rukama. Pokud máš taky dost randíček s byrokraty, co nikdy neučili, ale ví, jak ‚inovovat‘ školství, jsem tvá srdcovka,“ vemlouvá se Gregor. „Co nemám rád? Inkluzi na sílu a ojebávky neziskovek, co místo kritického myšlení učí, kolik máš pohlaví,“ dodává moravskoslezský lídr Motoristů níže.

Ačkoli je při pohledu na profilové fotky všech politiků i z formy jejich vzkazů potenciálním partnerkám zcela evidentní, že se jedná o politickou reklamu, tvrdí markertér Oto Klempíř, že se jim už řada žen ozvala.

„Proč Tinder? Protože to tu ještě nebylo!“

„Zájem je značný. Zřejmě jsou zralí muži nedostatkové zboží. Hlásí se ženy od 22 do 69 let. Mají hezké romantické fotky u vody v plavkách. Dokonce se přihlásila i Ute, Němka s hlubokýma očima,“ tvrdí Klempíř.

Na otázku, proč pro formu politické propagace zvolili právě seznamku známou především kvůli sexuálnímu podtextu, Klempíř odpovídá krátce. „Proč Tinder? Protože to tu ještě nebylo!“

Předseda Motoristů Macinka dodává, že tuto seznamku zvolili „s lehkou nadsázkou, ale s vážným záměrem“, protože chtějí dát najevo, že „hledáme dlouhodobý a poctivý vztah s našimi občany, nejen krátkodobý předvolební románek“.

Opozice sílí. Babiš by měl s SPD, Motoristy a Stačilo! ve Sněmovně ústavní většinu

Na Tinderu zatím má svůj politický profil pouze tato čtveřice. Například šéfa středočeské kandidátky a jednu z hlavních postav Motoristů Filipa Turka zatím k ničemu takovému nepřesvědčili. V Turkově případě by to v souvislosti s jeho obviněním ze znásilnění a sexuálního násilí z minulosti, které označuje za zcela vymyšlené, působilo obzvlášť pikantně.

Ačkoli se jedná především o formu politické propagace, Klempíř dává navzdory tomu, že má manželku, případným zájemkyním naději, že by mohly dosáhnout i toho, proč se na Tinder nejčastěji chodí.

„Jsem na Tinderu nováček, takže mám ještě veliký začátečnický ostych... Ovšem nikdy neříkej nikdy,“ odpověděl muzikant nedávno kvůli politické kandidatuře vyhozený z kapely J.A.R. To předseda Macinka, kterému se s jeho ženou před pár dny narodilo druhé dítě, to podle svých slov bude mít složitější. „Když jsem o tom manželce doma řekl, pro jistotu mi zabavila mobil,“ konstatoval.

15. srpna 2025

Babiš byl ve střetu zájmů, řekl Výborný. Začne od Agrofertu vymáhat dotace

Ministerstvo zemědělství bude vymáhat dotace, jenž získal holding Agrofert v období, kdy byl jeho koncovým vlastníkem předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Někdejší premiér byl tedy ze své pozice ve...

15. srpna 2025  9:56

