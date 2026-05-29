Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Poslanec za Motoristy Beran se vzdal mandátu. Vrací se k diplomacii

Autor: ,
  15:06aktualizováno  15:35
Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran (59) se v pátek ve Sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem, sdělil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ve Sněmovně podle něho nahradí Berana jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o šestou výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období.
Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...

Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září 2025) | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Karel Beran (Motoristé sobě) na národní konferenci Naše bezpečnost není...
Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...
Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...
Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...
8 fotografií

Beran byl poslancem od loňských voleb a působil mimo jiné jako místopředseda výboru pro obranu. Nyní zamíří do Švýcarska, od června bude vedoucím Stálé mise ČR při OSN v Ženevě.

„Změna mi byla avizována s velkým předstihem,“ uvedl Okamura. Měl informaci, že se jedná o tom, že Beran by měl zamířit na diplomatický post při OSN. Forman složí poslanecký slib podle předsedy Sněmovny v úvodu úterní schůze dolní komory.

O Beranovi se spekulovalo po volbách jako o možném kandidátovi na ministra zahraničí místo Filipa Turka (za Motoristy), kterého prezident Petr Pavel opakovaně odmítl jmenovat. V minulosti byl podle dostupných informací velvyslancem v Itálii, Španělsku a několika zemích Latinské Ameriky. Působil také jako zástupce Česka při OSN.

Zůstat poslankyní by se blížilo kolaboraci, politikům jde jen o PR, kritizuje Šichtařová

Ve Sněmovně působil Beran také v zahraničním výboru a v komisích pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace a Vojenského zpravodajství. Ze sněmovních stránek vyplývá, že při schůzích dolní komory s žádným projevem nevystoupil.

V pořadí šestá změna

Po loňských říjnových volbách do Sněmovny se mandátu vzdala trojice politiků ANO, kteří dali přednost krajské či komunální politice. V úvodu listopadové ustavující schůze oznámili z těchto důvodů rezignaci Richard Brabec, Petr Kubis a Roman Zarzycký (všichni ANO). Následující den složili slib jejich náhradníci Jana Demjanová, Jiří Penc a Vlastimil Hebr (všichni ANO).

Pirátka Šárka Kučerová oznámila už těsně po volbách, že se mandátu vzdá z osobních důvodů. V polovině listopadu složil slib pirátský náhradník Martin Šmída.

V březnu rezignovala na mandát Markéta Šichtařová (SPD/Svobodní). Odchod ze Sněmovny zdůvodnila tím, že dolní komora podpořila v úvodním kole návrh zákona, jenž je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova. Za Šichtařovou nastoupil předseda pražské SPD Josef Nerušil.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Putin už ví o pádu dronu v Rumunsku. Nejsou důkazy, že byl náš, zní z Moskvy

Vladimir Putin a Dmitrij Peskov (27. července 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin ví o zásahu domu ruským dronem na východě Rumunska, uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Obvinění ohledně operování ruských dronů v Rumunsku nebo jiných evropských...

29. května 2026  14:18,  aktualizováno  15:36

Poslanec za Motoristy Beran se vzdal mandátu. Vrací se k diplomacii

Karel Beran, lídr Motoristů do parlamentních voleb za Kraj Vysočina (18. září...

Poslanec za Motoristy a někdejší velvyslanec Karel Beran (59) se v pátek ve Sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem, sdělil předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Ve Sněmovně podle něho...

29. května 2026  15:06,  aktualizováno  15:35

Přesvědčování i nátlak. Poslechněte si kyberšmejdy, kteří obrali ženu o statisíce

Kurýr kybešmejdů, kterému žena v Ostravě předala část z ukradených peněz. (29....

Policisté v Ostravě hledají kyberšmejdy a jejich kurýra, kteří okradli ženu o zhruba půl milionu korun. Ještě větší škodě zabránila banka, která jeden podezřelý převod zablokovala. Policie také...

29. května 2026  15:17

Drama v pekárně. Hasiči rozebrali násypku na těsto, ženě se tam zasekly nohy

Násypka na těsto v pekárně sevřela ženě obě nohy. Událost se odehrála na...

Náročný zásah mají za sebou hasiči, zdravotníci i policisté v Myslince na Plzeňsku. Společně pomáhali pracovnici pekárny, která měla obě nohy zaseknuté v násypce na těsto.

29. května 2026  11:34,  aktualizováno  15:14

IKEM od června povede Benešová. Dosavadní šéfka se vrací na ministerstvo

IKEM - Institut klinické a experimentální medicíny v Praze.

Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) od června povede Romana Benešová, která působila v poradenské společnosti KPMG nebo skupině Kaprain. Dosavadní ředitelka IKEM Helena...

29. května 2026  14:54,  aktualizováno  15:03

Španělská aféra. Razie už otesávají premiéra Sáncheze, kauzy sahají do rodiny

Premium
Pryč s korupcí! Španělé ztratili s nekonečnými úplatkářskými aférami trpělivost.

Španělský premiér Sánchez odmítl výzvy opozice k předčasným volbám kvůli svým kauzám. Jeho křeslo se ale povážlivě otřásá.

29. května 2026

Havaroval a zmizel. Policie pátrá po muži, který odešel od nehody neznámo kam

Policie pátrá po pohřešovaném Dominiku P. (29. května 2026)

Policisté od čtvrtečního večera pátrají po mladém muži, který po dopravní nehodě na Chrudimsku odešel neznámo kam. Domů se ale nevrátil, nikomu nezavolal a dosud o sobě nepodal jedinou zprávu....

29. května 2026  14:57

VIDEO: Petřínské lanovky na sebe poprvé mrkly. Slunce však výsledný efekt zhatilo

Na snímku lze spatřit symbolické mrknutí petřínských lanovek, vůz vpravo má...

Nové vozy lanovky na Petřín prošly v pátek dalším kolem testování. V centru pozornosti tentokrát nebyla jen jejich pojízdnost, ale především to, na co se příznivci očekávané novinky těší nejvíce....

29. května 2026  14:49

170 utonulých ročně, víc než přímořské země. Proč tolik Čechů umírá ve vodě

Premium
ilustrační snímek

Řada koupališť v Česku už hlásí otevřeno, vysoké teploty lákají k vodě i v přírodě a zahradních bazénech. Kromě radosti je namístě ovšem i opatrnost. V Česku se každoročně utopí asi 170 lidí, z toho...

29. května 2026  14:45

OBRAZEM: Na zámku v Bechyni dýchá skříň, sýpku obsadily tisíce míčků na ping-pong

Na Panství Bechyně a na samotném zámku Bechyně začíná další sezona, která...

Vztahová pole - Relational Fields. Tak se jmenuje letošní výstava českého i zahraničního současného umění na zámku v Bechyni na Táborsku. Turisté si tu kromě výletu do historie a poznávání malebné...

29. května 2026  14:45

3+1/L, OV, Ústí nad Labem
3+1/L, OV, Ústí nad Labem

Přemyslovců, Ústí nad Labem - Krásné Březno
3 000 000 Kč

Více z nabídky 109 056 nemovitostí

Ruský dron dopadl na dům na jihu Rumunska. Bukurešť vyhostí diplomata

Dům v rumunském městě Galati zasáhl dron. Podle úřadů byl ruský. (29. května...

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galati u hranic s Ukrajinou jsou značné...

29. května 2026  7:05,  aktualizováno  14:40

Lidem ohroženým bytovou nouzí mají pomáhat přetížené úřady práce

Předseda STAN Vít Rakušan ve Sněmovně při projednávání vládní novely zákona o...

Poslanci zatím nerozhodli o přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Opozice s návrhem koalice nesouhlasí. „Odebíráte kompetence obcím a...

29. května 2026,  aktualizováno  14:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.