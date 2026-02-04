Problém pro „mačo“ stranu, Babiš může posílit, hodnotí experti nejmenování Turka

Podle politologa Aleše Michala z Institutu politologických studií na Univerzitě Karlově je rozhodnutí Hradu porážkou. „Filip Turek je člověk, který je s tou stranou spojen hodně silně. Vrchovatou měrou se zasloužil o její volební výsledek, takže rozhodnutí Hradu je pro Motoristy poměrně zásadní problém,“ domnívá se.
Dodává, že s nynější Turkovou pozicí vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal nemůže být spokojen ani předseda strany Petr Macinka, který na Turkově nominaci dlouhodobě trvá.
|
Pavel Turka nejmenuje, řekl Babiš. Hrad chce jiné jméno, Motoristé nemíní ustoupit
Politolog Michal Pink z Masarykovy univerzity vidí za výsledkem jednání nedostatek sebereflexe v řadách Motoristů. „Ve chvíli, kdy jdu jako politická strana do vlády, tak bych měl mít základní sebereflexi a představu o tom, kdo mě bude reprezentovat,“ kritizuje. Podle něj bylo už delší dobu jasné, že Turek je jako kandidát na ministra nereálný. Podle Milana Školníka z České zemědělské univerzity byla pozice Hradu zřejmá „minimálně od novoročního oběda“ mezi Babišem a Pavlem.
Byť je podle oslovených odborníků zatím složité odhadovat další vývoj událostí, pozice premiéra Babiše podle nich znamená pro Turka konec nadějí. „Premiér Babiš řekl celkem explicitně, že už není žádná možnost, aby Filip Turek setrval v nominaci, kterou Babiš nosí na Hrad,“ vysvětluje Michal.
|
Pavel poděkoval za velký zájem o akci Milionu chvilek, ocenil kvalitu společnosti
Ve hře tak podle respondentů není ani kompetenční žaloba, což ostatně dlouhodobě odmítá jak premiér Babiš, tak předseda Motoristů Macinka. Podle Školníka by ale straně nepomohla ani Turkova žaloba na osobu prezidenta, kterou má již podle svých slov připravenou.
„Úplně to nezapadá do konceptu ‚mačo‘ strany, o který se snaží. Naopak by tím ukázali jistou slabost,“ má jasno Školník, podle kterého by Turek a Motoristé udělali nejlépe, kdyby žalobu nepodali. Už jen proto, že v případě úspěchu by se musel Turkovi omlouvat za stát někdo z vlády, tedy koaliční partner.
Problém, nebo výhoda pro Babiše?
Hlavní pozornost teď bude podle odborníků upřena na to, koho by Motoristé nominovali na ministra životního prostředí místo Turka. Ani jeden z oslovených politologů nenašel v řadách Motoristů kohokoliv, kdo by mohl být vhodným a výrazným kandidátem na tuto pozici. Školník upozorňuje, že podle koaliční dohody a rozdělení resortů na místo stále mají nárok Motoristé, proto i přes absenci výraznějších tváří očekává, že ministr bude pocházet z těchto řad. „Máme tu nové náměstky na ministerstvu, nové poradce, kteří teď nastupují, takže se možná podívají do těchto míst,“ uvažuje.
|
Turek má připravený návrh žaloby na prezidenta. Další postup řeší s Motoristy
Kvůli celému sporu mezi Hradem a Motoristy se ocitl v nezáviděníhodné pozici premiér Andrej Babiš. „Pozice není úplně jednoduchá, nechce určitě působit jako slabý premiér, to by pro něj bylo reputačně problematické,“ upozorňuje Michal a poukazuje na nedělní protesty spolku Milion chvilek pro demokracii. Právě na nich byl Babiš vykreslován jako slabý premiér, což zaznělo i od současné opozice.
|
Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“
Mandát prezidenta je podle politologů dostatečně silný na to, aby situaci ustál. „Z pohledu výsledků voleb má současný prezident nejsilnější z mandátů, který jsme tu kdy měli,“ myslí si Pink. Jeho kolega Školník zase upozorňuje, že v systému s přímou volbou prezidenta je jeden nejmenovaný ministr „v normě“, což jde podle něj v kontinuitě s érou Miloše Zemana.
Přestože Babiš vyhověl stanovisku prezidenta proti svému koaličnímu partnerovi, stabilita vlády podle odborníků není ohrožena. Podle Pinka Babiš věděl, co dělá, a počítal s dnešním scénářem už od října. „Situace ve výsledku posiluje hnutí ANO na úkor jeho partnerů,“ uzavírá Pink.