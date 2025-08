Zprávu, že se vaše cesty definitivně rozcházejí, vydala skupina J.A.R. v pátek krátce po dvacáté hodině. Téměř půl hodiny před koncertem v Poděbradech, kde vystoupila i s vámi. Jak se to seběhlo?

Je tam několik sexy zajímavostí. Příspěvek byl vydán před koncertem a je tam už napsáno: Dnes jsme odehráli. Už dopoledne byl nějaký výbuch, nepohoda v kapele skrze telefonáty po mém oznámení kandidatury za Motoristy. Bouři jsem čekal, už když jsem do Poděbrad přijel. S Romanem Holým jsem tam byl první, Roman to chtěl řešit nějak bezemočně, protože to je profík. A ví, že vyšťavovat se emocemi ubírá člověku energii. Takže jsme to řešili v klidu, dostal jsem dvě nabídky.

Jaké?

Buď se rozpadne kapela, protože kluci říkají, že když tu budeš ty jako kandidát za Motoristy, nebudou hrát. Anebo prostě odejdeš.