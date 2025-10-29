Motoristé nehledají náhradu za Filipa Turka, to nejde, prohlásil Macinka

Josef Kopecký
  16:00
Na programu budoucí vlády Andreje Babiše jsme definitivně domluveni, říkají politici ANO, SPD a Motoristů sobě. Zůstává už jen maličkost, kdo v Babišově kabinetu zasedne. A odpověď na otázku, zda to bude i Filip Turek, který po volbách řekl, že by mohl být ministrem zahraničí. „Motoristé nehledají náhradu za Filipa Turka, to nejde,“ prohlásil předseda Motoristů Petr Macinka.
Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem. (13. října 2025)

Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem. (13. října 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Na oslavu narozenin Filipa Turka dorazili milovníci veteránů i jeho kolegové z politiky.
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už...
Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Filip Turek (Motoristé sobě). (24. října 2025)
„Výrazně se podílel na kapitole zahraniční politiky v programovém prohlášení,“ řekl také Macinka o čestném prezidentovi strany Turkovi.

Jisté je jen to, že Motoristé nyní muže, který je loni pomohl vytáhnout do Evropského parlamentu a letos na začátku října i do Sněmovny, neuklidí do funkce místopředsedy Sněmovny – sice slušně placené, ale ne do takové, která by Turka zajímala. Na funkci místopředsedy dolní komory navrhli Motoristé poslance Jiřího Bartáka.

Motoristé chtějí Turka „dohrát do konce“. Rýsuje se řešení, jak situaci odblokovat

„V europarlamentu jsem si takových schůzí užil milion. Přiznám se, že to není něco, co by mě lákalo,“ dal Turek jasně najevo už minulý týden v pátek ve Sněmovně, že funkce ve Sněmovně ho nezajímá. „Jestli má někdo pocit, že bych měl nedostatek bavoráků s řidičem, tak to úplně není pravda,“ prohlásil také čestný prezident Motoristů.

Na tiskovou konferenci po necelých pěti hodinách jednání ANO, SPD a Motoristů sobě Turek osobně nedorazil, stejně jako Babiš. Podle Macinky kvůli dalšímu programu na jedné z ambasád.

„Co se týká vládních jmen, my je budeme komentovat až v momentě, kdy bude finální seznam,“ řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček.

„U nás platí konsensus, že my nechceme mluvit do nominací jiné politické straně,“ uvedl šéf SPD Tomio Okamura.

