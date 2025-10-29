„Výrazně se podílel na kapitole zahraniční politiky v programovém prohlášení,“ řekl také Macinka o čestném prezidentovi strany Turkovi.
Jisté je jen to, že Motoristé nyní muže, který je loni pomohl vytáhnout do Evropského parlamentu a letos na začátku října i do Sněmovny, neuklidí do funkce místopředsedy Sněmovny – sice slušně placené, ale ne do takové, která by Turka zajímala. Na funkci místopředsedy dolní komory navrhli Motoristé poslance Jiřího Bartáka.
Motoristé chtějí Turka „dohrát do konce“. Rýsuje se řešení, jak situaci odblokovat
„V europarlamentu jsem si takových schůzí užil milion. Přiznám se, že to není něco, co by mě lákalo,“ dal Turek jasně najevo už minulý týden v pátek ve Sněmovně, že funkce ve Sněmovně ho nezajímá. „Jestli má někdo pocit, že bych měl nedostatek bavoráků s řidičem, tak to úplně není pravda,“ prohlásil také čestný prezident Motoristů.
Na tiskovou konferenci po necelých pěti hodinách jednání ANO, SPD a Motoristů sobě Turek osobně nedorazil, stejně jako Babiš. Podle Macinky kvůli dalšímu programu na jedné z ambasád.
„Co se týká vládních jmen, my je budeme komentovat až v momentě, kdy bude finální seznam,“ řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček.
„U nás platí konsensus, že my nechceme mluvit do nominací jiné politické straně,“ uvedl šéf SPD Tomio Okamura.