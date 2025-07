Aktivisté nás chtějí zničit. Turkovi věřím, tvrdí šéf Motoristů Macinka

Na nedávném sněmu Motoristů jste říkal, že nejste ani tak nervózní z preferencí, jako z porodu vašeho druhého dítěte. Už to máte s paní za sebou?

Ještě právě ne. Termín, kdy se nám měla narodit holčička, byl minulý týden v úterý, takže jsem pořád ve stadiu porodní pohotovosti. Každou minutu může zazvonit telefon s žádostí, abych ji zavezl do porodnice, takže jsem trochu jak na trní (rozhovor vznikal v pondělí dopoledne – pozn. red.).

V přeneseném slova významu je porodem i to, co se teď děje kolem Motoristů. V eurovolbách jste měli přes 10 procent, nyní se delší dobu motáte pod pětiprocentní hranicí. Když budu parafrázovat film Pelíšky, kde udělali soudruzi z Motoristů chybu?

V tomto případě je slovo porod poněkud předčasné, protože sám víte, že říjnové volby určitě nerozhoduje, co se děje v červenci. Volby rozhodne, co se bude dít v září nebo možná už na konci srpna. Všechny strany se teprve šikují. Co se dělo doteď , je taková předvolební předehra. Jinak jsme řadu chyb udělali, což byl také důvod, proč jsme na předminulou sobotu do Olomouce svolali krizový sněm, abychom se pobavili o strategii.