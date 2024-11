Utahování si z Nerudové a hvězda Turek. Vznikl Motorgen, Motoristé pro mladé

Modré Porsche zaparkované před vchodem do hotelu nám s fotografem jasně ukazuje, že jsme tady správně. Hned u vchodu do sálu narážíme na hlavní atrakci. Fotokoutek, kde se můžete vyfotit s karikaturou Danuše Nerudové nebo s bublinou „I like diesel“, „piju savo“ nebo některými výroky největšího hrdiny mladých motoristů, europoslance Filipa Turka. Mladí se chtějí bavit a neúspěšná prezidentská kandidátka je jejich oblíbený cíl.

Podle jejich předsedy Matěje Gregora, který k Motoristům přestoupil od Svobodných, mají mladí milovníci dieselu zhruba 450 členů a další se hlásí. Organizace přitom vznikla před pár měsíci. A zatímco dopolední program byl jen pro členy a určený pro prezentaci a projev předsedy Gregora, odpolední program je už s účastí hostů.

První přišel Petra Macinka. „Přichází předseda Motoristů, dlouholetý spolupracovník Václava Klause a rocková hvězda,“ uvítal ho na pódiu moderátor. „Dnešní akce je důkazem, že Generace Motor žije a strhává další a další mladé lidi, kteří se nechtějí smířit se zelenými eurozítřky,“ říká Macinka.

Mluví o demokracii, snech, svobodě nebo občanské angažovanosti. Rýpne si ale i do ostatních mládežnických organizací. „Mladé Pirátstvo je radikálnější a daleko zelenější a progresivnější než Piráti samotní. Mladá ODS je výrazně levicovější než ODS a jejich prezident zakladatel už dávno není Václav Klaus, ale Václav Havel, který zemřel jako volič Zelených,“ komentuje Macinka. A varuje mladé před zbytečným radikalismem.

Hvězda sněmu Filip Turek

Další vystupující je konzervativní politička a aktivistka ze Společnosti pro obranu svobody projevu Gabriela Sedláčková. „Jsem ráda, že se vidíme po volebním úspěchu Donalda Trumpa… po největším comebacku všech dob. Jeho vítězství vlilo novou krev do žil všem konzervativcům,“ chválí Sedláčková.

U mikrofonu ji střídá hlavní hvězda sněmu, europoslanec Filip Turek. „Hranatá eurolegenda,“ jak ho ohlašuje moderátor. „Jsem zmožen reáliemi Bruselu,“ začíná svou zdravici čerstvě zvolený europoslanec. „Buďte věrni myšlenkám Motorgenu, ale nebuďte radikální a snažte se naše myšlenky vysvětlovat,“ apeluje Turek.

Poslední hostující hvězdou je zápasník a influencer Leo Brichta. „Držte se sportu a pozitivních vzorů,“ vzkázal mladým.

Většinu vystoupení prokládaly výpady vůči politickým oponentů, někdy vtipné, někdy zbytečné, a vymezování se proti Zeleným, Pirátům nebo Starostům.

Jedním z hlavních bodů sněmu bylo podle Gregora představit členům Motorgen tour, kampaň, kterou připravují. „Nezůstaneme organizací, která sedí v kanceláři. Kolem Motorgenu krouží tisíce lidí, ale musíme za nimi vyjet, musíme si k nim najít cestu,“ vysvětluje.

„Po zvolení Filipa Turka lidé čekají, co bude dál a tady to je, “ dodává Gregor. Mladí plánují vyjet za členy do regionů, tour po krajích bude mít zhruba dvacet zastávek, od Karlových Varů po Hodonín a Ostravu. „Příští rok nás čeká kampaň, musíme překopat politickou mapu republiky, vymeteme všechny lidi, kteří nám lžou,“ slibuje Gregor.

Sněm uzavřela debata s Turkem a Brichtou. Ta se změnila v show Filipa Turka, otázky mířily na počet pohlaví v Evropském parlamentu nebo jeho názor na maximální rychlost na dálnicích. „Bylo in být jako Ivan Bartoš, trošku zkouřenej na punk, ale dneska už to není,“ uzavřel Turek. Nakonec selfíčka, pár videí pro sociální sítě a podpisů od Turka do jeho knihy.