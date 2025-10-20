Všech deset však redakci iDNES.cz potvrdilo, že příspěvek, pod kterým jejich komentář či lajk je, na Facebooku byl, vzpomínají si na něj, a že Turkova rétorika byla přesně taková, jak ukazují teď uniklé dokumenty: otevřeně rasistická, oslavující Hitlera či se vysmívající gayům, lesbám či černochům.
Příběh má přitom nově ještě jednu rovinu.
Zmíněný muž na svém Facebooku nyní sdílí různé vtípky a rodinné fotografie, ale v minulosti tu publikoval i hesla jako Frei sozial national, parafráze ideologie nacismu, fotku Hitlera a podobně.