Svědci promluvili v kauze Turek. Našli jsme lidi, kteří si s ním psali

Na oslavu narozenin Filipa Turka dorazili milovníci veteránů i jeho kolegové z politiky. (18. října 2025)

Václav Janouš
Je jich deset, navzájem se neznají a spojuje je jen to, že všichni mají už roky na Facebooku v přátelích nového poslance za Motoristy Filipa Turka. A všichni podle uniklých printscreenů z jeho Facebooku komentovali jeho rasistické či nacistické příspěvky, o kterých Turek tvrdí, že je nepsal nebo že byly míněny jako černý humor.

Všech deset však redakci iDNES.cz potvrdilo, že příspěvek, pod kterým jejich komentář či lajk je, na Facebooku byl, vzpomínají si na něj, a že Turkova rétorika byla přesně taková, jak ukazují teď uniklé dokumenty: otevřeně rasistická, oslavující Hitlera či se vysmívající gayům, lesbám či černochům.

Příběh má přitom nově ještě jednu rovinu.

Zmíněný muž na svém Facebooku nyní sdílí různé vtípky a rodinné fotografie, ale v minulosti tu publikoval i hesla jako Frei sozial national, parafráze ideologie nacismu, fotku Hitlera a podobně.

