Vyhrál destruktivní program Motoristů, bouří se ekologové nad vládním plánem

Autor: ,
  18:18
Návrh programového prohlášení v oblasti životního prostředí nahrává Motoristům a fosilnímu průmyslu, shodují se ekologové. Podle nich dokument ohrožuje ochranu přírody i podporu úspor energií. Kritizují také to, že v energetickém mixu má stále své místo uhlí. Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů v pátek návrh programového prohlášení poslala prezidentovi Petru Pavlovi.
Demonstrace proti Petru Macinkovi jako kandidátovi na ministra životního...

Demonstrace proti Petru Macinkovi jako kandidátovi na ministra životního prostředí (19. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Tomio Okamura Andrej Babiš a Petr Macinka
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...
Zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří jednají o sestavení nové vlády, už...
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš přijel na Hrad, kde hovořil s prezidentem...
34 fotografií

„V programovém prohlášení vznikající vlády je vidět jasný vliv Motoristů sobě, kteří chtějí vytvářet podmínky pro dlouhodobé využívání uhlí v České republice, a to v situaci, kdy se uhlí už ekonomicky nevyplácí a vše směřuje k odklonu od něj,“ uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.

Podle Bicana nová vládní koalice potvrzuje jejich obavy, že Motoristé budou v nové vládě a na ministerstvu životního prostředí hájit zájmy fosilního průmyslu.

Program vlády dostal prezident do datové schránky. Chce od Babiše komentář

Ministerstvo má podle dohody připadnout Motoristům, v jeho čele by měl podle médií stanout předseda strany Petr Macinka. Toto obsazení úřadu kritizovali už dříve nejen ekologové, ale také vědci a studenti. Vznikla řada otevřených dopisů a lidé demonstrovali na Hradčanském náměstí.

Podobně návrh kritizuje i Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA. „Andrej Babiš dává tímto návrhem programového prohlášení Motoristům bianco šek, aby – pokud ovládnou ministerstvo životního prostředí – realizovali svůj destruktivní program,“ uvedl. Podle něj návrh otevírá cestu i k dotování uhelných elektráren prostřednictvím vyšších účtů domácností a firem za elektřinu.

„Tím vším vláda možná zaujme malý segment voličů (a sponzorů) Motoristů, ale poškodí zájmy naprosté většiny občanů, kteří chtějí dýchat čistý vzduch, šetřit peníze za energie či mají rádi českou přírodu,“ dodal Koželouh.

EXKLUZIVNĚ: Co plánuje Babišova vláda? Získali jsme programové prohlášení

Ekologové upozorňují na to, že návrh prohlášení nepočítá s pokračováním programů jako Nová zelená úsporám nebo takzvanými kotlíkovými dotacemi, které podle nich pomáhají lidem snižovat spotřebu energie a zlepšovat kvalitu ovzduší. Dokument se zároveň nezmiňuje o ochraně národních parků a nevymezuje se proti rušení chráněných území.

„Sice se obecně vymezuje proti snížení ochrany nejcennějších území, ale nejmenuje přímo národní parky a jejich ochranu nijak výslovně negarantuje,“ uvedl Koželouh.

Prohlášení navíc podle ekologů přejímá z programu Motoristů omezení principu bezzásahovosti, který se týká zejména lesů v národních parcích. Dokument podle nich rovněž kopíruje plán Motoristů zrušit ochranu před erozí půdy prostřednictvím revize protierozní vyhlášky.

Zahraniční politika překvapila, Motoristé a SPD ostrouhali, hodnotí program experti

Ačkoli Motoristé podle ekologů neprosadili zastavení rozvoje obnovitelných zdrojů, návrh jej podle Koželouha problematizuje vágními formulacemi o rostoucích nákladech na výstavbu a zároveň podporuje udržování uhelných elektráren.

Z návrhu programového prohlášení vznikající vládnoucí koalice vyplývá také například revize současné podoby Zelené dohody pro Evropu (Green Deal). V ochraně životního prostředí chce budoucí vláda přistoupit ke klimatické politice pragmaticky a chce ji opírat o vědecké poznatky. V návrhu je také kupříkladu zásadní revize financování ekologických iniciativ z veřejných peněz.

17. října 2025
Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Vlak najel v Hradci Králové na kamení. Provoz mezi Hradcem a Pardubicemi stojí

Spěšný vlak najel dnes po 16:00 v Hradci Králové na trati směrem na Pardubice do kamení. Kamení bylo z náspu a někdo jej dal na koleje. Provoz na trati stojí. Událost se obešla bez zranění.

31. října 2025  18:36

Vyhrál destruktivní program Motoristů, bouří se ekologové nad vládním plánem

Návrh programového prohlášení v oblasti životního prostředí nahrává Motoristům a fosilnímu průmyslu, shodují se ekologové. Podle nich dokument ohrožuje ochranu přírody i podporu úspor energií....

31. října 2025  18:18

Zjistíte to brzy, odpověděl tajemně Trump na dotaz, zda USA obnoví jaderné testy

Americký prezident Donald Trump neodpověděl přímo na otázku, zda Spojené státy brzy obnoví podzemní jaderné testy. „Zjistíte to velmi brzy,“ řekl šéf Bílého domu. Ve čtvrtek Trump oznámil, že nařídil...

31. října 2025  18:11

Příroda Galapág má přednost. Vojenská základna USA tam nebude, pravil Ekvádor

Ekvádorská vláda nakonec nenabídne Spojeným státům, aby umístily svou vojenskou základnu na Galapágách, řekl to v pátek ekvádorský prezident Daniel Noboa, který dříve tuto možnost nevyloučil. O...

31. října 2025  18:08

Loudil intimní fotky od školaček, dostal pět let. Vězení se chtěl vyhnout sebevraždou

S pětiletým trestem vězení odešel v pátek od pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby pro své sexuálně deviantní uspokojení zneužíval desítky nezletilých dívek a...

31. října 2025  18:08

Při speciální operaci jsme Rusům zničili Orešnik, oznámila ukrajinská tajná služba

Ukrajina při speciální operaci v létě 2023 zničila jednu z ruských raket středního doletu Orešnik, řekl šéf ukrajinské tajné služby (SBU) Vasyl Maljuk novinářům. Na operaci se podílely SBU, vojenská...

31. října 2025  16:47,  aktualizováno  17:45

Opuštěné kolo s košíkem hub na Jesenicku vyburcovalo k velkému pátrání

Majitele elektrokola opuštěného v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, po kterém vyhlásili policisté pátrání ve čtvrtek večer, našli jejich kolegové v Polsku. Kolo se na místě nacházelo...

31. října 2025  13:32,  aktualizováno  17:22

Program vlády dostal prezident do datové schránky. Chce od Babiše komentář

Nově vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů odeslala na Pražský hrad a postupně médiím programové prohlášení. Prezidentská kancelář se v této souvislosti podivila, že dokument dostala do...

31. října 2025  17:22

RECENZE: Chvála průměrnosti. Lucie Bílá vydala úplně obyčejné, nevzrušivé album

Premium

Již poněkolikáté se Lucie Bílá spojila s producentem Martinem Šrámkem a skladatelským týmem čítajícím Pokáče, členy kapel O5 a Radeček, Hodiny a Patricii Kaňok ze skupiny Vesna. Výsledkem je album...

31. října 2025

Měníte pohlaví? Vaše manželství skončí, jako u mrtvého, navrhují na Slovensku

Po zanesení dvou pohlaví do ústavy přichází slovenská vláda s dalším krokem namířeným proti LGBTI+ komunitě. Tamní ministr spravedlnosti Boris Susko totiž v novém návrhu občanského zákoníku navrhuje,...

31. října 2025  16:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Další loupež ve Francii. Šestice s vojenskými zbraněmi ukradla zlato za stamiliony

Francouzské úřady zatkly šest lidí, kteří se ve čtvrtek vloupaly do rafinerie na čištění zlata v Lyonu a ukradly zlato v hodnotě 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun). Jde o nejnovější případ...

31. října 2025  16:42

Zahraniční politika překvapila, Motoristé a SPD ostrouhali, hodnotí program experti

Hnutí ANO si prosadilo vše, co chtělo, jeho voliči můžou být spokojeni, shodují se politologové Jan Kubáček a Milan Školník ve svém hodnocení programového prohlášení nově vznikající vlády, které...

31. října 2025  16:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.