Zakotvení koruny do Ústavy by tak mohlo zkomplikovat případné přijetí eura, k němuž se Česko zavázalo směřovat při vstupu do Evropské unie, což je hlavní účel, proč autoři korunu chtějí do zákona. Pro změnu ústavy by bylo nutné získat souhlas nejméně třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.
Díky mému tématu větrných elektráren jsem občas v komunikaci právě s některými členy ODS. Tento týden s některými z nich mám schůzku mimo jiné i na téma podpoření zakotvení české koruny v ústavě.