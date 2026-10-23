Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Motoristé chtějí zakotvit korunu do ústavy. Podporu hledají v ODS, politolog ale varuje

Tereza Tykalová
  20:00

Fotogalerie32 Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Měnou České republiky je koruna česká. Právě tuto jednoduchou větu chtějí do Ústavy ČR doplnit Motoristé Boris Šťastný, Filip Turek a Petr Macinka společně s předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem Okamurou (SPD). K prosazení návrhu ale potřebují 120 poslanců. Hlasy plánují Motoristé lovit v řadách ODS.

Zakotvení koruny do Ústavy by tak mohlo zkomplikovat případné přijetí eura, k němuž se Česko zavázalo směřovat při vstupu do Evropské unie, což je hlavní účel, proč autoři korunu chtějí do zákona. Pro změnu ústavy by bylo nutné získat souhlas nejméně třípětinové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů.

Díky mému tématu větrných elektráren jsem občas v komunikaci právě s některými členy ODS. Tento týden s některými z nich mám schůzku mimo jiné i na téma podpoření zakotvení české koruny v ústavě.

Filip Turekzmocněnec pro Green Deal a klimatickou politiku

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut

Vodní nádrž Slapy - Zrůbek, Vestec. Místy je už tak málo vody, že se dá...

Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...

Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních...

Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...

Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají

Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, na frontové...

Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...

Jednu režnou na vás, mistře! Se Štěpničkou se loučila dojatá Medvecká i plné Národní

Smuteční řeči se v Národním divadle na posledním rozloučení s Jiřím Štěpničkou...

Ve zcela zaplněném pražském Národním divadle se kolegové a veřejnost rozloučili s Jiřím Štěpničkou. Nad rakví promluvil ředitel Jan Burian a herci Vladislav Beneš či Taťjana Medvecká. S hudební...

Bosse s manželkou vyfotil na pláži. Za drzou reportáž dostal dvě kulky do hlavy

Ikonická fotografie vlivného podnikatele Alfreda Yabrána a jeho ženy....

Nikdo nesměl vědět, jak vypadá, chtěl jen ze zákulisí tahat za nitky. Přesto tvář Alfreda Yabrána uviděla celá Argentina. A jako by to nestačilo, reportéři ho vyfotili na dovolené. V trenclích!...

Patříme do svobodné Evropy, řekl Magyar. Maďarsko si připomnělo krvavý rok 1956

Maďarský premiér Péter Magyar hovoří na náměstí Kossutha před parlamentem v...

Evropští představitelé a tisíce Maďarů si v Budapešti připomněli 70. výročí protikomunistického povstání, které v roce 1956 krvavě potlačily sovětské tanky. Hosté, mezi nimiž byla šéfka Evropské...

23. října 2026  19:05,  aktualizováno  20:26

Řídí se Orbánovou příručkou, zní z opozice. Před Sněmovnou demonstrují stovky lidí

Lidé demonstrují na pražském Malostranském náměstí proti záměru vládní koalice...

Zhruba pět set lidí v pátek narychlo zaplnilo prostranství před Poslaneckou sněmovnou na protest proti záměru vládní koalice zrušit koncesionářské poplatky. Z megafonů znělo heslo „Média nedáme!“,...

23. října 2026  13:47,  aktualizováno  20:25

Okamura prosadil hlasování o návrhu na konec poplatků ČT v půl páté ráno

Schůze Sněmovny (23. října 2026)

Ve Sněmovně začala bitva o zrušení rozhlasových a televizních poplatků, což prosazuje vláda. Chce, aby Česká televize a Český rozhlas byly financovány ze státního rozpočtu. A vládní koalice na návrh...

23. října 2026  10:02,  aktualizováno  20:23

Melania vyjednala příměří v Oleškách. Bílý dům a Moskva se neshodnou na datu

Americká první dáma Melania Trumpová přihlíží podpisu výkonného nařízení o...

V okupovaných Oleškách na jižní Ukrajině začne v příštím týdnu příměří, které zprostředkovala americká první dáma Melania Trumpová. Oznámil to v pátek Bílý dům. Informaci později potvrdil i Kreml....

23. října 2026  15:57,  aktualizováno  20:08

Motoristé chtějí zakotvit korunu do ústavy. Podporu hledají v ODS, politolog ale varuje

Premium
ilustrační snímek

Měnou České republiky je koruna česká. Právě tuto jednoduchou větu chtějí do Ústavy ČR doplnit Motoristé Boris Šťastný, Filip Turek a Petr Macinka společně s předsedou Poslanecké sněmovny Tomiem...

23. října 2026

Milion chvilek svolal demonstraci na obranu ČT a ČRo. Tradiční je místo i čas

Aktualizujeme
Na Staroměstském náměstí v Praze se z iniciativy spolku Milion chvilek sešli...

Milion chvilek svolal na nedělní odpoledne od 16:00 na Staroměstské náměstí protest proti zrychlenému jednání Sněmovny o převodu financování ČT a ČRo na stát. Ve videu zveřejněném v pátek večer to na...

23. října 2026  18:56,  aktualizováno  19:50

Jeden mrtvý, vážně zraněné dítě. Střelbu u Paříže řeší policie jako terorismus

Policisté zasahují na místě střelby na pařížském předměstí Trappes. (23. října...

Nejméně jednoho mrtvého a pět raněných, z nichž tři jsou ve velmi vážném stavu, si v pátek dopoledne vyžádala střelba na předměstí Paříže. Případ převzala protiteroristická prokuratura (PNAT), podle...

23. října 2026  13:53,  aktualizováno  19:35

Netanjahu před volbami pohrozil největší operací na Západním břehu od roku 1967

Izraelské jednotky hlídkují poblíž místa střelby v Hebronu na Izraelem...

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ohlásil uzávěru okupovaného Západního břehu Jordánu kvůli střelbě z pátečního rána u města Hebron. Blokáda by měla začít v pátek. Později Netanjahu uvedl, že na...

23. října 2026,  aktualizováno  19:18

„Totální destrukce české audiovize.“ Filmaři kritizují Klempířovy škrty

Zasedání vlády. Na snímku ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé). (12. října...

Zástupci audiovize v reakci na plány ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) na snížení rozpočtu Státního fondu audiovize (SFA) a novelizaci audiovizuálního zákona hovoří o destabilizaci...

23. října 2026  13:54,  aktualizováno  18:45

Pumový poplach na ukrajinské ambasádě ve Washingtonu. Uzavřeli i přilehlý most

Ukrajinské velvyslanectví ve Washingtonu DC (20. března 2017)

Ve Washingtonu byl poblíž ukrajinského velvyslanectví nalezen podezřelý předmět. Americká tajná služba byla proto nucena budovu ihned evakuovat a uzavřít nedaleký most Key Bridge. Úřady později...

23. října 2026  18:23

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Na poslední pivo či koleno. Legendární hospoda U Jarolímků dnes zavírá

Hospoda U Jarolímků zavírá, čeká ji demolice.

Ještě na posledních pár piv nebo hospodskou klasiku na talíři v podobě vepřového kolene či hovězího tataráku dneska lidé míří do legendární libeňské hospody U Jarolímků. Mnoha místním je líto, že...

23. října 2026  18:22

Meta odloží po vlně stížností zavedení kritizovaných obchodních podmínek

ilustrační snímek

Americká internetová společnost Meta se rozhodla odložit zavedení nových obchodních podmínek o zhruba tři týdny, aby mohla reagovat na výhrady od vydavatelů a inzerentů. Informovala o tom dnes...

23. října 2026  17:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.