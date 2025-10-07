Okamura bude lepší než Pekarová, říká Šťastný. Ohledně vydání Babiše má jasno

Motoristé vás zvolili šéfem poslaneckého klubu. Vzhledem k tomu, že jste mezi nováčky jediným, kdo má zkušenosti ze Sněmovny, nebyla jiná volba?
Jiná volba opravdu nebyla. Vedení poslaneckého klubu by se měl ujmout nejstarší zvolený poslanec nebo ten, který tomu rozumí nejvíc. Já jsem z té naší skupiny jediný, který už ve Sněmovně byl, v letech 2006 až 2013. Ale na druhou stranu jsem jako prvního místopředsedu doporučil našeho mladého nadějného politika Matěje Gregora, aby se učil těm různým finesám, které jednací řád Sněmovny nabízí.
V programu jsme měli, že nebudeme zavádět EET. Pokud bude náš koaliční partner považovat tuto věc za nepřekročitelnou, tak budeme požadovat výjimku pro drobné podnikatele.