Soud v říjnu z větší části vyhověl ženině žalobě na ochranu osobnosti. Podnikatel Svoboda, který nyní pracuje na ministerstvu životního prostředí, loni zveřejnil snímek Remundové z demonstrace proti Motoristům s tvrzením, že na akci prováděla nacistický pozdrav.
Svoboda po vynesení rozsudku na Facebooku označil žalobu za součást politického boje a uvedl, že se proti verdiktu hodlá bránit. Sporem se nyní bude zabývat pražský městský soud.
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Svoboda podle soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 Veroniky Čechové objektivně zkreslil význam jednání Remundové, která zdviženou pravačkou organizovala přesun demonstrantů. Na místě přitom sám byl, takže znal skutečné souvislosti vyfotografovaného děje.
Fotografie Remundové vznikla loni v říjnu, když žena moderovala na pražském Hradčanském náměstí demonstraci ekologických a občanských iniciativ, na níž tisíce lidí protestovaly proti obsazení ministerstva životního prostředí Motoristy. Svoboda snímek umístil na Facebook s komentářem: „Jsem na Hradčanském náměstí a bez uzardění se tady hajluje! A účastníci demonstrace tomu tleskají! Hnutí Duha, Greenpeace a další bizár spolky živené z veřejných peněz a veřejných zakázek mají skutečný hit*er problém. Je to normální?“
Remundová následně čelila vlně nenávistných komentářů i trestnímu oznámení, které policie odložila. Žena vyhledala psychologickou pomoc přes organizaci, která pomáhá obětem předsudečného násilí.
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Svoboda za Motoristy neúspěšně kandidoval jak do Sněmovny, tak do Evropského parlamentu. Poté, co se Motoristé dostali do vlády, získal podle údajů na sociální síti LinkedIn post v dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury a letos v červnu nastoupil jako referent do oddělení klimatické politiky a Green Dealu na ministerstvu životního prostředí, které řídí ministr Igor Červený (Motoristé).