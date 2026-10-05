Motorista nařkl dokumentaristku z hajlování. Zničil jste jí život, padlo u soudu

Podnikatel Svoboda, který nyní pracuje na ministerstvu životního prostředí, loni zveřejnil snímek Remundové z demonstrace proti Motoristům s tvrzením, že na akci prováděla nacistický pozdrav.
„Takový projev zasáhl do cti a vážnosti žalobkyně (Remundové),“ konstatovala soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 Veronika Čechová. Svoboda podle ní objektivně zkreslil význam jednání Remundové, která zdviženou pravačkou organizovala přesun demonstrantů. Na místě přitom sám byl, takže znal skutečné souvislosti vyfotografovaného děje.
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Podle verdiktu má Svoboda do tří dnů od právní moci rozsudku odstranit daný příspěvek ze svého facebookového profilu, kde má také po dobu 30 dní zveřejnit omluvu ve znění, že se jeho dehonestující tvrzení nezakládalo na pravdě. Do pěti dnů po právní moci má navíc Remundové zaslat omluvný dopis. Aktivistce má vedle 50 000 korun zaplatit i náklady, které vynaložila na soudní řízení.
Fotografie Remundové vznikla loni v říjnu, když žena moderovala na pražském Hradčanském náměstí demonstraci ekologických a občanských iniciativ, na níž tisíce lidí protestovaly proti obsazení ministerstva životního prostředí Motoristy. Svoboda snímek umístil na facebook s komentářem: „Jsem na Hradčanském náměstí a bez uzardění se tady hajluje! A účastníci demonstrace tomu tleskají! Hnutí Duha, Greenpeace a další bizár spolky živené z veřejných peněz a veřejných zakázek mají skutečný hit*er problém. Je to normální?“
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Remundová následně čelila vlně nenávistných komentářů i trestnímu oznámení, které policie odložila. Žena vyhledala psychologickou pomoc přes organizaci, která pomáhá obětem předsudečného násilí. Její advokát Artur Ostrý dnes u soudu uvedl, že Svoboda zničil Remundové život a diskvalifikoval její dvacetileté snažení v oblasti aktivismu. Skutečným motivem příspěvku podle něj byla vědomá snaha poškodit jakoukoliv opozici „čestného vůdce Motoristů“ Filipa Turka a zároveň zlehčovat Turkovo jednání. Právník připomněl, že Turek sám byl dříve zachycený se zdviženou pravicí.
„Jsem přesvědčen, že primárně nešlo o ochranu osobnosti, ale o politický boj, jehož jsem se stal prostředkem,“ reagoval Svoboda. „V příspěvku jsem paní Remundovou nejmenoval, pouze jsem kritizoval veřejné jednání, které jsem viděl a které považuji za nepřijatelné. Jsem pravičák a zastánce svobody slova. Názor se nemá porazit žalobou, ale argumentem. Svoboda projevu není jen svobodou říkat to, s čím všichni souhlasí,“ doplnil. Pokud se odvolá, bude se sporem zabývat ještě pražský městský soud.
Svoboda za Motoristy neúspěšně kandidoval jak do Sněmovny, tak do Evropského parlamentu. Poté, co se Motoristé dostali do vlády, získal podle údajů na sociální síti LinkedIn post v dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury a letos v červnu nastoupil jako referent do oddělení klimatické politiky a Green Dealu na ministerstvu životního prostředí.