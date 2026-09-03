Motoristé budou jednat s Babišem a Schillerovou, kde chtějí ušetřit v rozpočtu

„Jsem ochotný škrtat úplně všude. Kde budou ochotní škrtat oni, to je další věc,“odvětil ve středu na otázku DNES.cz ve Sněmovně po jednání rozpočtového výboru Pikora.
„Já se opravdu obávám, že pokud se neshodneme na aspoň části z našich návrhů, tak Motoristé budou mít opravdu velký problém ten rozpočet podpořit,“ uvedl Macinka poté, co Schillerová vládě představila svůj návrh rozpočtu se schodkem 389 miliard korun. Dodal, že vláda a vládní koalice potřebuje hlasy Motoristů sobě a že si neumí představit situaci, kdy bude hazardovat se ztrátou většiny v Poslanecké sněmovně.
|
Motoristům se nelíbí schodek rozpočtu, budou jednat s Babišem, řekl Macinka
„Vidíme nefunkční velmi nákladné oblasti. Například týkající se zdravotnictví, školství, sociálních věcí nebo třeba národních dotací,“ naznačil Macinka. Chce jednat o systémových změnách tak, aby hospodaření státu v roce 2028 bylo úspornější, i o možnosti pozastavit některé projekty, protože na ně stát nemá peníze. Pikora řekl, že je ochoten škrtat i u velkých dopravních projektů.
„My si za tím rozpočtem stojíme. Samozřejmě ti kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme teda zastavit veškeré dálnice, zastavit investice do nemocnic, přístrojového vybavení?“ řekl premiér Babiš ve středu při otevření nové výrobní linky v cementárně v Čížkovicích na Litoměřicku.
|
Já jsem ochotný škrtat úplně všude, říká Pikora k jednání o státním rozpočtu
Výhrady k výši schodku rozpočtu má i druhý koaliční partner ANO, hnutí SPD Tomia Okamury. Předseda Sněmovny o nich chce s Babišem jednat na pondělní koaličním jednání.
„Podle toho, co mám informace, jsou stále v rozpočtu ještě nějaké peníze pro takzvané politické neziskové organizace. A já si myslím, že je potřeba okamžitě škrtnout peníze všem politickým neziskovým organizacím,“ řekl Okamura. Poslanec za SPD Miroslav Ševčík by zase škrtal ve výdajích na obranu.
Babiš ale omezení růstu rozpočtu ministerstva obrany vyloučil. „My tady máme zákon, že musíme obraně dát 2 procenta HDP. V minulosti jsme nikdy nesplnili dvě procenta, musíme to plnit, protože jsme jedni z nejhorších. Ale samozřejmě to chceme plnit navýšením počtu vojáků, a ne investicemi do tanků, které dneska v Ukrajině jsou někde v úkrytech, protože drony je zlikvidují za pár minut,“ uvedl.
|
Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda dvě procenta HDP
Podle Schillerové je na debatu prostor, v návrhu nicméně vidí možnosti úprav v řádu jednotek miliard korun, ne desítek miliard. Sněmovněmusí vláda odeslat rozpočet do konce září.
Schvalovat rozpočet Sněmovna začne 21. října, tedy těsně po druhém kole senátních voleb, kdy už bude i po komunálních volbách. Vyloučeno tak není, že tlak menších koaličních partnerů na rozpočet souvisí se snahou zlepšit svůj volební výsledek.