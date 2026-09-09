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V Motole otevřeli nové centrum pro pacienty s rakovinou, stálo pět miliard

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  11:59
Slavnostní otevření Národního onkologického centra Fakultní nemocnice Motol a...

Slavnostní otevření Národního onkologického centra Fakultní nemocnice Motol a Homolka (9. září 2026) | foto: ČTK

Zleva ředitel společnosti GHC Genetics Viktor Furman, výtvarnice a autorka...
Slavnostní otevření nové proměněné chodby Kliniky dětské hematologie a...
Slavnostní otevření nové proměněné chodby Kliniky dětské hematologie a...
Slavnostní otevření nové proměněné chodby Kliniky dětské hematologie a...
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Až o 40 procent se zvýší kapacita onkologické péče ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka. Nové Národní onkologické centrum za 4,96 miliardy korun se slavnostně otevřelo ve středu. Většinu nákladů pokryly dotace Evropské unie prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Mluvčí nemocnice Martina Dostálová uvedla, že se postupně pracoviště pro pacienty otevírala zhruba od poloviny srpna a některá spustí provoz ještě v říjnu.

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„Celkové náklady na vybudování centra dosáhly téměř pěti miliard korun, jde tak o jednu z nejvýznamnějších investic do českého zdravotnictví posledních let. Jejím konkrétním výsledkem bude rychlejší cesta od podezření na nádorové onemocnění ke správné diagnóze a léčbě a také péče odpovídající nejvyšším evropským standardům,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

V době stavby se kvůli korupční kauze měnilo vedení nemocnice a FN Motol, která je největší nemocnicí v Česku, se slučovala se sousední Nemocnicí Na Homolce. Projekt musel být uvedený do provozu letos v létě, pacienti však jeho jednotlivé části postupně využívají od poloviny srpna.

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„Podařilo se nám projekt stabilizovat, zkrátit zpoždění o pět měsíců a odvrátit hrozbu ztráty dotačních prostředků ve výši více než čtyři miliardy korun,“ sdělil ředitel nemocnice Petr Polouček. Dotace ministerstva zdravotnictví byla 777,4 milionu korun, zbytek platila nemocnice z vlastních zdrojů.

Nové centrum vzniklo rekonstrukcí stávající budovy a moderní přístavbou. Výsledkem je propojený zdravotnický komplex s centrálním atriem, uzavřenými ochozy a navazujícími provozy. Umístěná jsou v něm pracoviště zobrazovacích metod s moderním technologickým vybavením, včetně magnetické rezonance, CT, mamografických a screeningových pracovišť či endoskopického centra.

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