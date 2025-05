Bývalý šéf Motola Ludvík si stěžuje na vzetí do vazby, podal ústavní stížnost

Ludvík je ve vazební cele od konce února, a to v souvislosti s korupční kauzou, jež se týká nemocničních zakázek. Policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá Ludvíka za dotační podvod, poškození finančních zájmů EU, dvojnásobné přijetí úplatku a pokus o praní špinavých peněz.

V případě prokázání viny mu hrozí až 12 let vězení. Do vazební cely jej poslal Obvodní soud pro Prahu 5, a to kvůli obavám z toho, že se muž bude skrývat před spravedlností, bude pokračovat v trestné činnosti nebo zkusí ovlivňovat svědky.

Následnou Ludvíkovu stížnost zamítl pražský městský soud. Podle Kadlecové chybí v rozhodnutích obou soudů jakékoliv konkrétní skutečnosti, které by mohly vést k těmto obavám.