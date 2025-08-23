Společně na vrchol. Dětští pacienti z Motola pokořili nemoc i horu Plešivec

Ondra onemocněl ve třech letech vážnou poruchou krve. Byl měsíce léčen chemoterapií a následně díky poměrně nekomplikované alogenní transplantaci kostní dřeně od příbuzného dárce, v tomto případě od bratra, se týmu motolské Kliniky dětské hematologie a onkologie podařilo chlapce zachránit. Nemoc se však po dvou letech objevila v Ondrově těle znovu. Tentokráte zasáhla centrální nervovou soustavu.
Onemocnění bylo velmi závažné a navíc v té době v Česku nebyla k dispozici žádná účinná léčba. Při malém hochovi však stálo štěstí v neštěstí, jelikož dostal unikátní příležitost podstoupit experimentální léčbu v rámci klinické studie v National Institutes of Health v marylandské Bethesdě v USA. Přesto Ondra na Vánoce roku 2015 musel znovu podstoupit transplantaci, tentokrát buňkami získanými od dárkyně z Izraele.
Úspěšný – avšak náročný – proces léčby chlapcovo tělo vyčerpal a vybral si na něm svou daň. Onkologičtí pacienti mívají vlivem ozařování a chemoterapií následně nezřídka obtíže s klouby, očima, štítnou žlázou, dochází u nich k poruchám vývoje zubů, ke špatnému růstu vlasů a může dojít i ke zpomalení a zastavení tělesného růstu a pohlavního dozrávání.
„Když jsem dokončil léčbu, tak mi bylo 7 let. Asi rok jsem pak byl doma a nic jsem nedělal. Byl jsem hrozně unavený a neměl jsem na nic energii. Pak už jsem začal hrát tenis a dělat různé další sporty,“ říká Ondra.
Po strastiplné cestě se vášnivý tenista vrátil plně do života. Spolu se svými rodiči, statečným bratrem, který mu daroval kostní dřeň, a dalšími bezmála dvěma desítkami rodin s podobným osudem, přijel v půlce května symbolicky pokořit vrchol hory Plešivec ve výšce 1 028 metrů nad mořem.
Organizace Donor, z.s. poskytuje:
Psychosociální podporu dětem po transplantaci kmenových buněk a jejich rodinám.
Rekondiční a volnočasové pobyty (sportovní, kulturní, relaxační).
Vzdělávání a osvětu pro zdravotníky, rodiče i veřejnost.
Materiální a finanční pomoc – zdravotnické pomůcky, přístroje, podporu rodin.
Spolupráci s transplantační jednotkou v Motole a dalšími organizacemi na humanizaci péče a podpoře pacientů.
Akci uspořádala nezisková organizace Donor, která při transplantační jednotce Kliniky hematologie a onkologie ve FN Motol pomáhá dětským pacientům a jejich rodinám projít procesem léčby a následně jim usnadnit návrat do běžného života.
V zázemí na úpatí hory společně se zdravotnickým personálem nemocnice uvítal příchozí dobrý anděl spolku doktorka Marie Choniawková, která v Motole působí jako průvodkyně léčbou dětských pacientů.
„Každý rok se snažíme udělat akce pro pacienty po transplantaci kostní dřeně, onkologicky nemocné, jejich rodiče a sourozence. Setkávají se na nich mimo nemocniční prostředí se zaměstnanci nemocnice – s lékaři, se sestrami, sanitáři a příznivci, které rodiny nemocných dětí podporují,“ řekla na úvod o akci Choniawková.
Podle jejích slov jsou právě společné rodinné zážitky neocenitelné jak pro děti po léčbě, tak i pro jejich sourozence. Těm se v důsledku náročného režimu celé rodiny během léčby onemocnění druhého dítě může dostávat menší pozornosti a často se cítí svým způsobem odstrčení. Donor proto myslí i na ně a na způsob, jak alespoň částečně vykompenzovat společný čas, o který rodina kvůli nemoci přišla.
„Symbolicky se na setkání snažíme zdolávat nějaké vrchy, protože i v tom je ta symbolika. Zdolat tu nemoc společně,“ dodala Choniawková.
Se silným příběhem – jako je ten Ondry – dorazila na Plešivec například i rodina Klimtova. Obě dcery Sára a Karolína podstoupily transplantaci kostní dřeně od nepříbuzného dárce. Sára kvůli závažným zdravotním problémům, Karolína ještě před jejich rozvojem. Lékaři u ní totiž nalezli alarmující hodnoty, které vypovídaly o postupném propukání stejné, geneticky podmíněné nemoci. První známky našli u Karolíny již při vyšetření, zda by mohla být dárkyní pro svou mladší sestru Sáru. Ta onemocněla, když jí bylo 10 let.
„Přišli jsme na to náhodou, když mi začala téct často a dlouho krev z nosu. Šli jsme za paní doktorkou a po vyšetření jsme zjistili, že to nebude tak úplně jednoduché,“ říká o začátku svého onemocnění Sára. A další obtíže rychle přibývaly.
Její prognóza tehdy nebyla dobrá. Z vyšetření v nemocnici v Plzni bylo lékařům jasné, že je nutno Sáru přeložit do nemocnice v pražském Motole, aby co nejdříve podstoupila transplantaci kostní dřeně, která jediná ji mohla zachránit. Najít pro ni toho správného dárce se podařilo zhruba do dvou měsíců.
„U Karolínky byl menší výběr z možných dárců. V době, kdy měla transplantaci podstoupit, jí bylo 15 let. Snažili jsme se ji od této informace šetřit a řekli jsme jí to až měsíc před nástupem na transplantační jednotku,“ dodává maminka děvčat, která v Motole podstoupila transplantaci s odstupem 15 měsíců.
Kdo může darovat kostní dřeň
„S manželkou jsme se střídali, aby ani jedna z holek nebyla v nemocnici sama. Naštěstí jsme si práci přizpůsobili tak, že jsme se u nich mohli točit. De facto jsme se spolu viděli jen, když jsme si předávali šichty v nemocnici. Když ale taková situace nastane, tak si to člověk vždycky nějak zařídí, aby dětem vyšel vstříc,“ doplnil tatínek již dospělých děvčat.
Dětí, jako jsou Ondra, Sára a Karolína, projde motolským oddělením zhruba třicet za rok. Šance najít pro pacienta s poruchou funkce kostní dřeně vhodného dárce se v dnešní době pohybuje velmi vysoko.
Organizátoři vedle samotného výšlapu připravili pro zúčastněné i výrobu ptačích budek a sázení stromů. Těch účastníci letos vysadili na 150 ve vyhrazené části hory. Symbolicky za záchranu života, ale i za ty, kteří zákeřnému onemocnění podlehli.
Zakladatel spolku Donor a transplantační mág
Za celou akcí i spolkem Donor stojí jeden z hlavních představitelů oboru dětské hematologie profesor Petr Sedláček. Bývalý vedoucí lékař transplantační jednotky na Klinice dětské hematologie a onkologie v pražském Motole má za svou více než třicetiletou praxi na kontě okolo 900 transplantací.
Podle jeho vlastních zkušeností je šance na uzdravení u každého pacienta individuální. Důležitým faktorem je závažnost onemocnění a celkový stav příjemce před transplantací. O úspěšné transplantaci také rozhoduje míra příznivých znaků u dárce. V případě dětí se úspěšnost transplantace pohybuje mezi 50-90 procenty.
„Nesnažíme se rodinám přispívat finančně, jak to dělají některé jiné nadace. S Donorem organizujeme rekondiční pobyty, účastníme se s nimi každý rok mezinárodní onkologické atletické olympiády ve Wroclawi, podnikáme výšlapy na hory, ale i výlety po Praze, protože většina těch dětí z Prahy zná jen nemocnici,“ řekl o aktivitách organizace profesor Sedláček.
Nadaci se pod jeho vedením mimo jiné podařilo v Motole díky spolupráci s dárci a dalšími partnery zrekonstruovat transplantační ambulanci.
„Uvědomili jsme si také, jak je důležité, aby se někdo věnoval i starším dětem a mladým dospělým, protože se jim mimo nemocnici příliš podpory nedostává. Takže i tímto směrem bychom se ještě rádi posunuli,“ nastínil budoucí plány Sedláček.
Mezi dalšími účastníky setkání pak byla i rodina Osmíkových. Dcera Nikola prodělala jako dítě transplantaci kostní dřeně kvůli vzácné poruše krvetvorby – Fanconiho anémii. Její příběh nakonec šťastný konec neměl.
„Jako pěstounská rodina jsme si před 29 lety přivezli domů tříletou holčičku. Když se u ní projevila porucha krvetvorby, tak jsme s ní od jejích pěti let pravidelně dojížděli do Motola,“ zavzpomínala paní Osmíková, pěstounka šesti dětí.
Zprvu pro malou holčičku nebylo možné nalézt v českých ani světových registrech vhodného dárce. Později se lékařům podařilo najít shodný vzorek s panem Alešem z Česka, který pak dal Nikole šanci na nový život.
V pozdějším věku ji však postihla agresivní forma rakoviny, které již podlehla. Na její památku se dodnes rodina Osmíkových výstupů s Donorem účastní. „Chodili jsme i s Nikolkou, celkem pětkrát. Byla to taková dámská jízda. Já jsem si vzala holky, tatínek kluky,“ doplnila Osmíková, jež měla na sobě – jako i zbytek její rodiny – tričko s fotografií své dcerky.
Nadační čtyřlístek
Vedle Donoru k organizaci výšlapu přispěly velkou měrou také další tři nadace, které svou činností stejně jako výše jmenovaná pomáhají rodinám dětských pacientů v průběhu i po skončení léčby. Jednou z nich je Haima, v motolské nemocnici funguje již desítky let též při Klinice dětské hematologie a onkologie.
„Společně na vrchol s Donorem je naše první větší společná akce. Každý pomáháme trochu jiným způsobem, ale dětičky se nám prolínají. Z hematologie nebo onkologie děti kolikrát přecházejí v rámci pokračující léčby až na transplantační jednotku“ říká o spolupráci s Donorem vedoucí spolku Eva Vopičková Fučíková.
Haima se svou činností zaměřuje na organizaci krátkodobých i dlouhodobých letních i zimních pobytů pro dětské pacienty a jejich sourozence. Přímo na klinice pak zajišťuje například psychologickou pomoc, ale i masérské služby pro hospitalizované pacienty a jejich doprovázející rodiče, aby v náročném období našli alespoň malý kousek rozptýlení.
„Nově chystáme projekt, kterým chceme pomoci edukovat učitele a spolužáky dítěte, které prošlo náročnou léčbou závažného onemocnění, jak k dotyčnému nejvhodněji přistupovat,“ dodává k budoucím plánům Vopičková Fučíková.
Nejednou se již v minulosti setkala s případy, kdy bylo dítě po návratu do školní lavice šikanované svými vrstevníky, ale dokonce i některými učiteli.
K uskutečnění výšlapu přispěla i paní Naďa Cigale z neziskové organizace Kapička, která z prodeje darovaných věcí z charitativního bazárku (oblečení, hračky) věnuje získané peníze rodinám nemocných dětí nebo přímo nemocničním oddělením jako je například transplantační jednotka v Motole, kterou úspěšně před lety prošel i její syn.
„Syn prodělal ve třech letech leukémii, která se u něj v sedmi letech bohužel vrátila. V tu dobu jsem prodělávala rizikové těhotenství a manžel zůstal se synem v nemocnici. Peníze nám tehdy opravdu chyběly. Proto jsme tady, abychom lidem, kteří potřebují po finanční stránce pomoc, přispěli,“ uvedla Naďa Cigale.
Na základě přímé zkušenosti vznikla i čtvrtá ze zúčastněných nadací – Naděje pro tebe . Ta finanční a materiální pomocí, například formou aukcí a sbírek, podporuje onkologicky nemocné a jejich rodiny.
„S motolskou transplantační jednotkou spolupracujeme od roku 2015. Podporujeme i jiná oddělení a jiné nemocnice, ale tuto nejvíce. Pro děti spolupořádáme sportovní motolskou olympiádu, výšlapy nebo dětský tábor pro vyléčené děti. Na Velikonoce jim do nemocnice vozíme balíčky, máme domluvenou paní na pedikúru a manikúru pro doprovázející rodiče i pro nemocniční personál, aby si i oni trochu odpočinuli,“ popisuje činnosti nadace koordinátorka projektu Eva Světničková.
Jako jedna z mála nadací podporuje jak rodiny nemocných dětí, tak i dospělé. Její pomoc podle slov paní Evy není nijak časově omezená a často rodinám pomáhají dlouhodobě.
Samotný výšlap se uskutečnil i díky spolupráci se Skiareálem Plešivec. „Byli jsme rádi, že si nás vybrali a my je mohli touto formou podpořit. Je to naše poděkování za práci, kterou dělají,“ uvedl ředitel horského areálu Petr Voráček.