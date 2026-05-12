V kauze Motol stíhá policie další firmu. Ta v areálu staví centrum za pět miliard

Autor: ,
  19:41
Policie obvinila další firmu v korupční kauze Nemocnice Motol, uvedla dnes Česká televize (ČT). Trestnímu stíhání tak celkově čelí 19 lidí a šest právnických osob. Podle serveru Seznam Zprávy se aktuální krok týká společnosti Gemo, jež v nemocničním areálu dokončuje stavbu onkologického centra za pět miliard korun.
Kriminalisté tvrdí, že se někdejší šéf nemocnice Miloslav Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce.

„V poslední době byla obviněna další právnická osoba,“ sdělila České televizi mluvčí Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) Lidija Globokarová. Podrobnější informace odmítla uvést vzhledem k neveřejné fázi trestního řízení.

Hledání milionů z Motola. Policie zabavila už půl miliardy a nekončí. Existuje skrýš?

Obvinění Gema potvrdila Seznam Zprávám členka dozorčí rady olomoucké stavební firmy Jana Složilová s tím, že policie zahájila stíhání na konci dubna. „Tento krok podle názoru policejního orgánu souvisí s dřívějším obviněním člena představenstva naší společnosti v této kauze. Proti obvinění společnosti Gemo jsme podali stížnost,“ napsala.

Server připomněl, že už od loňského února čelí stíhání člen představenstva Gema Miloslav Bouda. Podle kriminalistů na něj náměstek Budinský tlačil, aby si Gemo vzala jako subdodavatele při stavbě onkologického centra firmu dalšího obviněného podnikatele Petra Kysučana. Gemo od počátku popírá, že by se kdokoliv z jeho zaměstnanců aktivně podílel na korupčním či neetickém jednání.

Kauza Motol: jak drahá vila zakotvila u tchyně. Zmizela tak z dosahu policie

Kauza motolské nemocnice, největšího zdravotnického zařízení v zemi, začala po policejním zásahu koncem loňského února. Soud tehdy poslal do vazby několik lidí včetně dlouholetého ředitele nemocnice Ludvíka, jeho provozně-technického náměstka Budinského a vlivného advokáta a tehdejšího šéfa České unie sportu Miroslava Jansty. Všichni následně strávili řadu měsíců ve vazbě, nyní už jsou na svobodě. EPPO letos v únoru sdělilo, že hodnota zajištěného majetku v souvislosti s vyšetřováním kauzy vzrostla na půl miliardy korun.

Ludvík, Budinský i Jansta vinu odmítají. Ludvík tvrdí, že policie má důkazy, které jednoznačně dokazují, že nic nespáchal. Popřel také, že si někdy řekl o úplatek. Z pozice ředitele nemocnice ho tehdejší ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) odvolal po jeho zadržení, po propuštění z vazby pak Ludvík dostal v nemocnici výpověď.

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Chtějí zažít realitu invaze. Ukrajina čím dál víc vábí válečné turisty, očekává boom

Předměstí Kyjeva Irpiň a Buča stály v cestě ruské armádě na začátku útoku. Byla...

Turisté stále častěji míří na Ukrajinu, aby na vlastní oči viděli život v zemi zasažené válkou. Navzdory varováním svých vlád tam přijíždějí lidé z různých koutů světa, kterým průvodci ukazují města...

V Norsku zemřeli dva Češi, neštěstí se stalo při plavbě na moři

Pozorovat, jak moře skrze mohutný maelström s vodou čaruje, je prý nejlepší z...

V Norsku zemřeli dva čeští občané, zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smöla. Česká ambasáda v Oslu je v kontaktu s rodinami, potvrdil pro iDNES.cz tiskový mluvčí ministerstva zahraničí Adam...

12. května 2026  18:33,  aktualizováno  19:59

Na summitu NATO chtějí Češi hlavně Babiše a pak Pavla. Macinka v průzkumu neuspěl

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Zájmy České republiky by měl na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře zastupovat především premiér Andrej Babiš (ANO). Vyplývá to z průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz. Pro premiérovu...

12. května 2026  19:33

Aplikace Záchranka za deset let fungování pomohla už v 220 tisících krizových situací

Simulovaná dopravní nehoda jako praktická ukázka fungování mobilní aplikace...

Mobilní aplikaci Záchranka má po deseti letech od vzniku zhruba 3,8 milionu uživatelů, kteří jejím prostřednictvím přivolali pomoc ve zhruba 220 tisícům krizových situací. Aplikace usnadňuje určit...

12. května 2026  19:11

Affleck a Damon čelí žalobě za pomluvu. Film Rána příliš připomíná skutečný případ

Ben Affleck a Matt Damon ve filmu Rána (2026)

V souvislosti se svým nejnovějším thrillerem Rána (The Rip) čelí američtí herci Matt Damon a Ben Affleck žalobě za pomluvu. Scénář podle žalobců obsahuje příliš mnoho skutečných událostí, které se...

12. května 2026  19:05

Stíhaný šéf Hospodářské komory je venku z vazby. Šlo o extrémní opatření, tvrdí žalobce

SmartPark

Viceprezident Hospodářské komory Michal Štefl, který je stíhaný v kauze údajného zneužívání dotací na inovace, byl propuštěn z vazby. V úterý o tom informoval server Seznam Zprávy. Podle žalobce...

12. května 2026  18:48

Toužil jsem být hrdina IS, přiznal muž, jenž chtěl útočit na koncertě Taylor Swift

Taylor Swift na MTV Video Music Awards (New York, 11. září 2024)

Rakušan Beran A., souzený kvůli plánování útoku na koncert americké popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni v roce 2024, se v úterý poprvé přímo vyjádřil k motivu svého počínání. Chtěl být za hrdinu u...

12. května 2026  18:40

Pavel ocenil prohlášení vlády o plnění závazků k NATO. Budu ji v tom podporovat, uvedl

Prezident Petr Pavel na summitu takzvaného Slavkovského formátu v muzeu...

Česká vláda se podle prezidenta Petra Pavla v posledních vyjádřeních postavila za obranu jako svou prioritu. Pavel vyjádření vlády uvítal, deklarovala podle něj, že poskytne dvě procenta hrubého...

12. května 2026  18:09,  aktualizováno  18:36

Změny ve vedení Pojišťovny VZP. Skončil předseda představenstva Kareš

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Ve vedení Pojišťovny VZP (PVZP) v úterý skončil předseda představenstva Robert Kareš. PVZP je dceřinou společností Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Z představenstva byl odvolán také René Kurka.

12. května 2026  18:25

Oběd na lodi i debata o válce. Pavel se setkal s Pellegrinim a Van der Bellenem

Prezidenti Česka, Slovenska a Rakouska Petr Pavel, Peter Pellegrini a Alexander...

Ceremoniálem na hradě Devín začal na Slovensku summit prezidentů Česka, Slovenska a Rakouska. Hlavy států poobědvaly na Dunaji na lodi Harmónia, tématem jednání byla jiné energetická bezpečnost,...

12. května 2026  10:51,  aktualizováno  18:16

Maďarsko sestavilo novou vládu. Vznik kabinetu završily sliby ministrů

Poslanci zpívají národní hymnu během plenárního zasedání nového Národního...

Ministři nové středopravé maďarské vlády v úterý složili v parlamentu sliby, čímž završili vytvoření kabinetu premiéra Pétera Magyara. Stalo se tak poté, co jmenování členů vlády schválili...

12. května 2026  18:05,  aktualizováno  18:06

