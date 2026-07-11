Smazali metadata z DVD! Koláček oživuje kauzu privatizace Mostecké uhelné

Sdělil to Koláčkův advokát Pavel Staněk. Případem se začne v září zabývat odvolací soud.
„Dlouho jsem věřil, že musí stačit vysvětlit, co se tehdy reálně stalo – tedy že jsme Mosteckou uhelnou nezničili, ale zachránili, že stát dostal zaplaceno a že jsme postupovali s vědomím a souhlasem tehdejší vlády. Jenže se ukázalo, že to nestačí. Proto jsme začali podrobně ověřovat dokumenty, na kterých rozsudky stojí,“ vzkázal Koláček. Aktuální zjištění podle něj ukazují na chyby ve vyhodnocení důkazů ze švýcarské strany, jež kauzu řešila dříve než Česko.
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Případ se týká odprodeje státního podílu v těžební společnosti, který v roce 1999 jednomyslně schválila vláda Miloše Zemana. Obžaloba tvrdí, že manažeři MUS tehdy Česko podvedli nejméně o 2,37 miliardy korun. Nejprve MUS skrytě ovládli, když z ní odčerpali peníze do zahraničí pod záminkou jejich zhodnocení. Poté údajně vyčkali, až klesla cena akcií, a od českého státu odkoupili jeho podíl za výrazně nižší cenu.
Zmíněné švýcarské DVD není podle obhajoby jen technickou přílohou trestního spisu, ale důkazem, na němž obžaloba i soud založily tvrzení o tom, že Koláček byl skutečným majitelem offshorových firem na ostrově Man. Nosič obsahuje 50 tisíc stran dokumentů.
Analytička Tereza Vašinová, na kterou se obrátili Koláčkovi právníci, tvrdí, že DVD pochází z roku 2007 a o čtyři roky později s ním někdo manipuloval v programu Adobe Photoshop. „V rámci té manipulace byla smazána veškerá metadata. To znamená, že nelze doložit, co se s tím DVD-R dělo mezi rokem 2007 a 2011. A to smazání metadat proběhlo zcela záměrně,“ uvedla.
Metadata přitom ukazují, kdy konkrétní dokument vznikl, kdo s ním pracoval a jestli byl následně měněn. Koláček proto bude v odvolacím řízení žádat nové a důkladné prověření původu těchto důkazů a jejich neměnnosti.
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Podle verdiktu pražského městského soudu si má Koláček odpykat 7,5 roku vězení za podvod a zneužití postavení v obchodním styku. Rozsudek mu ukládá také propadnutí několika set milionů korun z bankovních účtů, pětiletý zákaz působení ve vedení firem a povinnost podílet se na náhradě škody způsobené státu.
Koláček dlouhodobě tvrdí, že orgány činné v trestním řízení nepochopily, jak v 90. letech postupovala privatizace. Trvá na tom, že manažeři těžební společnost restrukturalizovali a stabilizovali. Stát podle něj věděl, komu svůj podíl prodává, respektive ho to nezajímalo, protože se ho chtěl zbavit.