Oblasti dominují staré zrekonstruované činžáky, prosklené mrakodrapy a rozlehlé nákupní centrum. Přímo uprostřed této čtvrti vyrostla ale zcela odlišná stavba: moderní dvojlodní kostel z hnědých, šedých a černých cihel, jemuž dominují vysoká jehlanovitá věž a obrovská okna.
Na střeše se nacházejí solární kolektory, u budovy je basketbalové hřiště a zahrada s důkladně zastřiženým trávníkem.
Mormonské komunitní centrum vybudovala stavební firma Hochtief, jež staví i část budoucího metra D mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova, které jsou poblíž církevního pozemku.