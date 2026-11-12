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Exploze morbidní obezity českých dětí. Operaci žaludku potřebují tisíce mladých

Tomáš Lánský
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Vyrůstá generace tlouštíků | foto: Shutterstock

Mladých s těžkou obezitou v Česku rychle přibývá. Objevuje se už u předškolních dětí. „Nejvýraznější nárůst pozorujeme mezi pátým a devátým rokem, nejvyšší podíl dětí s obezitou ve třinácti letech,“ říká obezitolog. Výrazně vzrostl i počet mladých, kteří museli podstoupit operaci žaludku. Jaké mají možnosti a co je příčinou?

Teprve šestnáctiletý chlapec, který vážil 240 kilogramů. Takového pacienta měl ve své ordinaci obezitolog a pediatr Nemocnice AGEL v ostravských Vítkovicích Jan Boženský. Právě podobné příběhy dnes stojí za alarmujícím číslem: loni v Česku podstoupilo bariatrickou operaci žaludku 301 lidí do věku 29 let, zatímco ještě před 15 lety to byly jen nízké desítky. Velká část znich jsou ještě děti. Lékaři mluví o skutečné epidemii obezity, která zasahuje stále mladší ročníky.

„Náš nejtlustější pacient je nyní muž s hmotností přes 300 kilo, kterého jsme ani nebyli schopní zvážit na běžné váze – chodí se vážit do sběrných surovin.“

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