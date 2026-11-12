Teprve šestnáctiletý chlapec, který vážil 240 kilogramů. Takového pacienta měl ve své ordinaci obezitolog a pediatr Nemocnice AGEL v ostravských Vítkovicích Jan Boženský. Právě podobné příběhy dnes stojí za alarmujícím číslem: loni v Česku podstoupilo bariatrickou operaci žaludku 301 lidí do věku 29 let, zatímco ještě před 15 lety to byly jen nízké desítky. Velká část znich jsou ještě děti. Lékaři mluví o skutečné epidemii obezity, která zasahuje stále mladší ročníky.
„Náš nejtlustější pacient je nyní muž s hmotností přes 300 kilo, kterého jsme ani nebyli schopní zvážit na běžné váze – chodí se vážit do sběrných surovin.“