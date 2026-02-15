V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Autor: ,
  9:50
Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před vydatnějším sněžením v těchto oblastech varoval.
Sníh na Brněnsku (15. února 2026)

Sníh na Brněnsku (15. února 2026) | foto: ČTK

Sníh na Brněnsku (15. února 2026)
Sníh na Brněnsku (15. února 2026)
Sníh na Brněnsku (15. února 2026)
Sníh na Brněnsku (15. února 2026)
14 fotografií

Nový sníh v sobotu ráno komplikoval dopravu hlavně v Moravskoslezském kraji, řidiči ale museli být opatrní také v dalších krajích. Někde se tvořily sněhové jazyky. Na Klatovsku se převrátil sypač.

V dalších částech Česka v noci tolik nesněžilo, v jihovýchodní polovině území napadlo většinou od poprašku do pěti centimetrů sněhu, uvedl ČHMÚ. V neděli bude sněžení nebo sněhové přeháňky během dne ustávat, večer se obloha vyjasní. V pondělí se podle meteorologů sněžení vrátí, v jihozápadní polovině území se přechodně vyskytnou i smíšené nebo dešťové srážky.

Část Česka zasype sníh, na Moravě a ve Slezsku napadne až 15 centimetrů

V Moravskoslezském kraji následky sněžení dočasně uzavřely poblíž Frýdlantu nad Ostravicí na Frýdecko-Místecku silnici I/56, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. „Na 61. kilometru došlo vlivem počasí k pádu stromu na dráty elektrického vedení a následně zlomení stožáru elektrického napětí a jeho pádu na komunikaci,“ řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Od půlnoci do rána policie podle ní v souvislosti s klimatickými podmínkami přijala 16 oznámení o dopravních nehodách.

Moravskoslezští hasiči na sociální síti X uvedli, že od sobotních 18:00 do dnešních 06:00 měli v souvislosti s počasím 18 zásahů. Nejčastěji odstraňovali spadlé stromy na silnicích a pomáhali při komplikacích v dopravě, které způsobilo husté sněžení. Vyjížděli také k dopravním nehodám, třeba autům mimo silnici. V péči zdravotníků skončila podle Jirouškové řidička, která v Metylovicích na Frýdecko-Místecku dostala s vozidlem smyk a sjela mimo vozovku.

Sněhové jazyky se podle silničářů tvořily na Opavsku, ale třeba i ve výše položených oblastech na východě Čech nebo Olomouckého a Zlínského kraje. Jinde v Česku byly ráno hlavní tahy po chemickém ošetření mokré, někde ještě mohly zbytky sněhu zůstávat. Na silnicích ve vyšších polohách byl ráno místy rozbředlý uježděný sníh.

Vstoupit do diskuse

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Letadlo u Prahy dělily sekundy od tragédie. Piloti ho jen zázrakem zvedli

Premium
Ilustrační foto - Letadlo společnosti Air Portugal

Měl to být běžný let, který se odehraje na lince z Lisabonu do Prahy sedmkrát týdně. Jenže tenhle málem skončil obrovskou tragédií: airbus portugalského dopravce při přistání v polovině ledna klesal...

Ukrajinci zaútočili na přístav Taman, tvrdí ruský gubernátor. Na místě vypukly požáry

Sledujeme online
Ukrajinští vojáci se účastní cvičení protivzdušné obrany v Černihivské oblasti....

Ukrajinský dronový útok poškodil přístav Taman, uvedl v neděli gubernátor Krasnodarského kraje Veniamin Kondratěv. Dva lidé podle něj utrpěli zranění, když byly poničeny nádrž na skladování ropy,...

15. února 2026  7:09,  aktualizováno  10:16

Milion chvilek svolal další demonstrace za Pavla. Jen protesty opozice, tvrdí Macinka

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se v neděli sejdou lidé na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla. Akce inicioval spolek Milion chvilek. Navážou na demonstraci z 1. února na pražském...

15. února 2026  10:12

V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji

Sníh na Brněnsku (15. února 2026)

Na jihu Čech a východě Moravy a Slezska přes noc napadlo místy až deset centimetrů sněhu, v Beskydech i kolem 15 centimetrů. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), před...

15. února 2026  9:50

Neshodli se na EU ani Trumpovi. Macinka se přel se Sikorskim a Clintonovou

Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Ministr zahraničí Petr Macinka si na Mnichovské bezpečnostní konferenci stěžoval, že Evropská unie není založena na přímé demokracii a občané si tak podle něj nemohou zvolit zástupce v Evropské...

15. února 2026  9:25

Podmínky pro invalidní důchody se zpřísňují, zamítají se desítky tisíc žádostí

ilustrační snímek

V roce 2008 pobíralo invalidní důchod téměř 589 tisíc lidí, v roce 2023 to už bylo pouze 412 tisíc. Ačkoliv se počet v posledních dvou letech opět zvýšil, změnily se také parametry výpočtu, kdy je...

15. února 2026  8:25

Kdo je začerněn v Epsteinových spisech? Americkým zákonodárcům přijde dopis

Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...

Americké ministerstvo spravedlnosti poslalo dopis zákonodárcům týkající se začernění v dokumentech vztahujících se k zesnulému sexuálnímu delikventovi Jeffreymu Epsteinovi.

15. února 2026  7:23

Děti neví, co je sleva 50 %, či akce 2 plus 1. Školy neučí praktické věci, říká expertka

Premium
Lucie Ellingerová

Učitelům pomáhá s finančním vzděláváním žáků. Digitální platforma Skoala je srozumitelná a zábavná. „Máme v programu už 7 240 učitelů z 2 600 základních a středních škol,“ podotýká Lucie Ellingerová...

15. února 2026

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

15. února 2026

Na čem ušetříme, ptají se chudší domácnosti. Trápí je ceny jídla i bydlení

ilustrační snímek

Rozpočty nízkopříjmových domácnosti, které nemají ani 25 tisíc korun měsíčně, napíná růst energií, potravin a nákladů na bydlení. A i když by se letos měla situace zlepšit, velká část z nich hledá,...

15. února 2026

Tři Češi přijeli, aby se stali vojáky v Izraeli. Jména jsou tabu, popisuje jeden z nich

Premium
Izraelská armáda při výcviku. Stejnou uniformu jako tito izraelští vojáci nyní...

Od naší spolupracovnice v Izraeli „Hebrejsky raději nemluvme,“ říká mi J., když nám dají vybrat, jestli spolu budeme mluvit hebrejsky, nebo anglicky. Sice se představil, ale máme dohodu – jména jsou tabu, protože izraelští vojáci...

15. února 2026

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Věčný spor o Hrubý Rohozec může skončit. Soud učinil krok k vrácení zařízení zámku

Premium
Šlechtic. Karel Des Fours Walderode na snímku z války.

Soudní spor trvá v Česku většinou tak rok, složitý dva, tři roky. Jsou ale i výjimky. Restituční spor šlechtického rodu Des Fours Walderode trvá 33 let, slovy třicet tři. Začal u okresního soudu, byl...

15. února 2026

Opozičník Magyar v Mnichově ladí vztahy s lídry EU. Slibuje silnější spolupráci V4

Peter Magyar, předseda opoziční strany Tisza (14. února 2026)

Lídr maďarské opozice Péter Magyar v sobotu na bezpečnostní konferenci v Mnichově jednal s premiéry Německa, Polska či Rakouska o obnově vztahů a spolupráci v rámci V4. Zatímco průzkumy favorizují...

14. února 2026  22:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.