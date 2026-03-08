Otázky se zapíší do dějin žurnalistiky. Politici reagují na Moravcův konec v ČT

  14:44aktualizováno  15:04
Éra diskuzního pořadu Otázky Václava Moravce se podle bývalého ministra kultury Martina Baxy (ODS) zapíše do dějin žurnalistiky. Řekl to v reakci na konec moderátora Václava Moravce v České televizi. Předseda ODS Martin Kupka uvedl, že chce pečlivě hlídat dění v ČT. Moravec v televizi skončil po 21 letech, podle svých slov už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce.

Podle Baxy se éra Otázek zapíše do dějin české žurnalistiky zlatým písmem. „Odpůrci svobodných médií se radují, mně je jeho odchodu z ČT líto. Obhajoba médií veřejné služby je zásadní, neboť tvoří pevný pilíř svobodné a demokratické společnosti,“ uvedl. Dodal, že věří, že podobný diskuzní formát bude na ČT pokračovat.

Předseda ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka na sociální síti X uvedl, že Moravcovi patří poděkování za vše, co udělal pro Českou televizi i pro nezávislou a objektivní žurnalistiku. „Byť okolnosti, za kterých odchází, mohou doprovázet různé pochybnosti, budeme pečlivě hlídat dění v ČT a bránit jakýmkoli zhůvěřilostem, které by z Kavčích hor mohly vycházet,“ napsal.

K poděkování se přidala také europoslankyně STAN Danuše Nerudová. „Bylo mi vždy ctí být Vaším hostem, přeji vám hodně úspěchů v další kariéře. Veřejnoprávní médium přichází o další tvář,“ uvedla. Řada politiků podle ní nechápe, že čelit kritickým otázkám je součástí jejich práce.

Václav Moravec přijede ve čtvrtek se svým pořadem do Českých Budějovic.
Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)
Karlovy Vary 3.7.2022 56.KVIFF Václav Moravec FOTO: MAFRA LADISLAV KRIVAN
Česká televize začne 3. února vysílat nový pořad s názvem Fokus Václava Moravce
„Jeho závěrečná slova jen potvrdila to, co říkáme dlouhodobě. Veřejnoprávní média musí být nezávislá a nestranná. Jinak budou ztrácet relevanci a kvalitní novináře ve svých řadách,“ napsal na sociální síti X předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Dodal, že okolnosti, za kterých Moravec končí, jej mrzí.

Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského si Moravec zaslouží poděkování za kultivaci veřejné debaty v Česku. „Jeho odchod přichází v době, která vyvolává řadu otázek, a o to důležitější je dál hájit silná a nezávislá veřejnoprávní média, která jsou pro demokracii klíčová,“ uvedl.

Moravec končí v ČT. Nemohu dál garantovat nezávislost redakční práce, řekl

„Dnes jsem byla hostem posledního dílu OVM. Byl to prestižní pořad, který neměl po dvě dekády konkurenci. Srostlý se značkou ČT. Je mi velmi líto, že končí,“ uvedla senátorka ODS Miroslava Němcová. Opoziční demokratické strany podle ní musí důrazněji bránit nezávislost veřejnoprávních médií.

„Rozhodnutí Václava Moravce by v jiné době prošlo jako běžná věc. Dnes ale, kdy společnost pod tlakem ruských diverzních útoků ztrácí ochotu k dialogu a ke kompromisu, má jeho odchod v sobě něco osudového,“ okomentoval moderátorům konec v ČT senátor Pavel Fischer (TOP 09).

Schopných moderátorů je hodně, řekl Okamura

„Určitě je v ČR mnoho dalších moderátorů, které Česká televize asi osloví, a kteří budou schopni také moderovat kvalitní pořady,“ řekl šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura novinářům po vysílání Otázek, kterého se zúčastnil po devíti letech.

Konec Moravcova působení v České televizi podle Okamury nic nemění na volebním slibu vlády zrušit koncesionářské poplatky, z nichž jsou financovány veřejnoprávní Česká televize a Český rozhlas.

„Nehledě na to, co si myslí Tomio Okamura, tak občané si vybrali program, a mělo to ve volebním programu i hnutí ANO, tak je potřeba splnit předvolební sliby. To chtějí občané, to není přání Okamury,“ uvedl šéf Sněmovny. Chtěl by stihnout zrušení koncesionářských poplatků do 1. ledna roku 2027.

„Bude to nejzajímavější diskuze.“ Moravec řekl, co čeká od setkání s Okamurou

Právě Okamurova neúčast v pořadu stála ve středu diskuzí o vyváženosti Otázek. Šéf SPD byl hostem OVM naposledy v roce 2014, pozvánku dostal opět až letos, a to právě do posledního vysílání.

Moravec v ČT končí po více než 21 letech. V nedělním vysílání svého pořadu Otázky Václava Moravce řekl, že už dál nemůže garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí.

V únoru skončila také hlavní dramaturgyně pořadu Hana Andělová, podle Moravce nedobrovolně. Krok souvisel s nezváním šéfa Sněmovny Tomia Okamury do pořadu.

8. března 2026  14:44,  aktualizováno  15:04

