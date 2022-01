Byl večer 24. června. Sbalené kufry, připravené věci. Ráno by stačilo sednout do auta. „Měli jsme namířeno na dovolenou do Chorvatska,“ vzpomíná Dagmar Zugarová z Moravské Nové Vsi. „Přes dva roky jsme neměli ani den volna. Stavěli jsme dům, do toho jsem porodila syna, pak přišel covid. Konečně trocha klidu u moře!“

Naštvání? Vztek? Nic takového. Za tornádo přece nikdo nemůže, na přírodu se zlobit nebudu. Horší pocit byl, že se nám to stalo doma, kde si člověk připadá nejbezpečněji. Dagmar Zugarová Moravská Nová Ves