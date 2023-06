Klienti H-Systemu zatím nemusí platit 18 milionů za užívání domů, řekl soud

Rozhodnutí o odkladu, které padlo v květnu, je dostupné na webu soudu.

Soud zohlednil, že na základě verdiktu by mohla být nařízena exekuce a že potenciálně hrozí družstvu újma. Zároveň soud uvedl, že „na základě obsahu spisu a předložených právních otázek přitom nelze vyloučit úspěch dovolání“.

„Nejvyšší soud proto (aniž předjímá výsledek dovolacího řízení) rozhodl o odkladu vykonatelnosti dovoláním zpochybněného rozsudku odvolacího soudu,“ stojí v usnesení.

„Je to pro nás světýlko na konci tunelu a věřím, že to dobře dopadne, minulý týden jsem to oznámil na členské schůzi družstva,“ řekl v pondělí předseda družstva Martin Junek.

Monsport družstvo žaloval o 22 milionů korun za užívání bytů a pozemků. Soudy už mu dříve pravomocně přiznaly milion korun za pozemky pod řadovými domy. Za nájemné osmi domů, v nichž je zhruba 60 bytů, požadoval Monsport asi 21 milionů korun. S většinou nároku uspěl.

Rozsudek Okresního soudu pro Prahu-západ loni v říjnu pravomocně potvrdil středočeský krajský soud. Předseda družstva Martin Junek tehdy označil rozhodnutí soudu za skandální. Nájemné, které musí Svatopluk zaplatit, podle něj skončí u největšího věřitele, kterým je kyperská společnost. Další peníze za užívání nemovitostí žádá Monsport za období po roce 2019, nárok je taktéž předmětem soudního sporu.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritního akcionáře Petra Smetku soudy za vytunelování firmy potrestaly 12 lety vězení.

Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle staršího verdiktu NS jsou nemovitosti součástí konkurzní podstaty H-Systemu a Monsport je může zpeněžit, aby poměrným způsobem uspokojil všechny věřitele. Ústavní soud pak odmítl stížnosti družstva Svatopluk i některých obyvatel domků.