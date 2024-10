Mám k tomu vztah už od dětství, říká nová hvězda lidovců, bývalá Miss ČR

Jste jediná žena v novém vedení KDU-ČSL. Čím to je, že nemají ženy u lidovců tak silnou pozici?

Jenom v KDU-ČSL?

Nejen v KDU-ČSL, ale vy jste novou místopředsedkyní této strany.

Možná se ženy tolik netlačí dopředu, ale je potřeba ten mužský element doplnit i ženami. Ale myslím, že mezi kandidátkami na místopředsedkyni už jsme se domlouvaly na další úzké spolupráci. Takže bych to nevyhodnocovala úplně tak, že to skončilo jen u jedné ženy. Dejme příležitost i těm dalším, které mají chuť pracovat a zapojovat se.

Jaké bude vaše hlavní téma, které budete prosazovat, na co se chcete soustředit?

Určitě je to téma komunikace. Myslím, že to teď velmi chybí a upozorňuje se na to už hodně dlouho. Je potřeba podpořit místní organizace, lidi, kteří jsou našimi členy a někdy se na ně zapomíná.

Chcete za nimi víc jezdit po republice? A jak se to dá skloubit s tím, když děláte starostku obce ve Slezsku, které teď čelí akutnímu problému, že byla mezi těmi zaplavenými?

Myslím, že když si to člověk dobře zorganizuje, dobře naplánuje, tak to vždycky jde. Nebojím se toho a dá se to podle mě zvládnout.

Mimochodem, jak podle vás v tuhle chvíli probíhá pomoc státu oblastem, které zasáhly povodně, třeba ve vaší obci? Pomáhá vám stát dost?

Pomoc přichází. Někdy jsem velkým kritikem, že pomoc přicházela pozdě, že se mělo všechno nastartovat mnohem dřív, ale samozřejmě každá krizová situace ukáže, kde jsou slabiny.

Jste starostkou, jestli se nepletu, deset let a v KDU-ČSL jste dva roky. Proč jste se rozhodla spojit zrovna s touto politickou stranou?

Mám k tomu asi vztah už od raného dětství a i v komunitě, kde se pohybuji, jsou lidé, kteří jsou nadšení lidovci, tam to byla spíš jenom otázka času, kdy člověk do té strany vstoupí. Já jsem kandidovala vždy jako příznivec nebo podporovatel a docela hodně jsme spolupracovali na různých projektech, takže jsem si říkala, proč ne, proč do toho nejít.

Když vidíte jako komunální politička, že ta strana má dlouhodobě nízkou popularitu, teď někde mezi 2 a 3 procenty, já třeba osobně jsem skeptický k průzkumům, ale ta čísla nevypadají úplně dobře. Co se s tím dá dělat?

Je třeba všechna ta témata vnímat a říci si, kde byla chyba a na co je potřeba se zaměřit. Ale v tuto chvíli vám to neřeknu, je potřeba se o tom s kolegy asi hodně pobavit.

Jste i krajská zastupitelka za SPOLU, takže předpokládám, že souzníte s tím, že lidovci jsou součástí SPOLU a mají i příští rok kandidovat v rámci SPOLU.

V tuto chvíli jsem pro tuto kombinaci nebo verzi, nicméně myslím si, že značka KDU-ČSL se musí víc posilovat.

Když jste teď starostka a krajská zastupitelka, uvažujete, že byste ještě na tom politickém stupínku postoupila a že byste chtěla jít do Poslanecké sněmovny?

Já jsem nad tím vůbec neuvažovala a samozřejmě asi to přijde na přetřes.