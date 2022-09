Alžbětu respektovali všichni, o následníkovi se to říct nedá, říká odbornice

Královna Alžběta II. byla symbolem Británie i monarchie jako takové. Utrpí monarchie její smrtí?

Naprosto s vámi souhlasím v tom, že královna Alžběta II. byla symbolem a ztělesněním britské monarchie jako takové. Je velmi těžké odhadovat, jak se po královnině odchodu popularita monarchie promění. Zosobňovala ji tak dlouho, že to vlastně nelze předpovědět. Každopádně průzkumy veřejného mínění ukazují, že popularita monarchie ve Velké Británii za posledních deset let mírně poklesla. Podle nedávného průzkumu agentury YouGov si zhruba 60 procent Britů myslí, že by monarchie měla zůstat zachována, zatímco přibližně pětina preferuje její zrušení. Bude tedy velmi zajímavé pozorovat, jak se vnímání monarchie bude vyvíjet za panování nového krále.

Co se Harryho a Meghan týká, tam se žádné změny neočekávají.