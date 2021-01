Vakcína od Moderny nedorazila. Musí se počkat do úterý a bude jí zatím méně

Původní plán byl za leden 20 tisíc dávek rozdělených do dvou dodávek. Premiér v neděli v České televizi uvedl, že dodávka bude celá a zamíří do Moravskoslezského kraje. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) a Evropská komise druhou očkovací látku proti covidu-19 schválily 6. ledna.



Česko má podle harmonogramu, který je součástí očkovací strategie, objednáno 80 tisíc dávek vakcíny Moderna měsíčně od ledna do března, od dubna do září pak 278 tisíc dávek měsíčně.

Jedna lahvička očkovací látky proti covidu-19 od firmy Moderna obsahuje deset dávek vakcíny. Skladuje se v mrazu od minus 15 do minus 25 stupňů Celsia. Dočasně má stejně jako látka od firem Pfizer a BioNTech pro EU nesprávné americké označení, dostala ale výjimku.

Podle dalších zveřejněných dat o vakcíně se bude aplikovat lidem starším 18 let, potřeba jsou dvě dávky s odstupem 28 dní. Očkuje se stejně jako Pfizer/BioNTech do paže.

Jaký je úspěch Moderny?

Do klinického hodnocení vakcíny se zapojilo zhruba 30 tisíc lidí mezi 18 a 94 lety, polovina dostávala vakcínu a polovina placebo. Hodnocení ukázalo u lidí očkovaných vakcínou snížení případů onemocnění s příznaky o 94,1 procenta.

U pacientů s rizikem vážného průběhu nemoci covid-19 jako jsou lidé chronickým onemocněním plic, srdečním onemocněním, obezitou, onemocněním jater, diabetem nebo infekcí HIV ukázala účinnost 90,9 procenta.

Další hodnocení bude pokračovat ještě dva roky. Sledovat se budou zejména nežádoucí účinky. V Česku se případně ty, které nejsou předem označené za běžné, mají hlásit Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv.

Podobně jako u výrobce Pfizer/BioNTech je vakcína typu mRNA. „Vakcína obsahuje molekulu označovanou jako messenger RNA (mRNA), která nese instrukce k vytvoření spike proteinu. To je protein vyskytující se na povrchu viru SARS-CoV-2 a je potřebný pro to, aby byl virus schopen vstoupit do buněk,“ popsal SÚKL.

Jakmile je vakcína podaná, buňky v těle si přečtou instrukce obsažené v mRNA a dočasně produkují tento spike protein. Imunitní systém ho rozpozná jako cizí a začne tvořit protilátky a aktivovat bílé krvinky. „Messenger RNA z vakcíny nezůstane v těle, ale je krátce po vakcinaci rozložen,“ uvedl ústav.

SÚKL @SUKLcz Očkování proti COVID-19: Může změnit lidskou DNA? Vakcíny sice obsahují mRNA, ta ale "hraje na vedlejším hřišti" - celý proces totiž probíhá v buněčném prostoru (cytoplazmě), zatímco DNA je v jádře buněk. Volná mRNA tak lidskou DNA ovlivnit nemůže. https://t.co/2DC3FNT1HD https://t.co/oHADv7pRmK oblíbit odpovědět

Do soboty bylo v republice očkováno podle dřívějšího vyjádření Babiše asi 40 tisíc lidí vakcínou od prvního výrobce schválenou pro EU, tedy od firem Pfizer a BioNTech. V neděli v ČT řekl, že do Česka přišlo této vakcíny 101 plat, z nichž každé by podle původního propočtu mělo obsahovat 975 dávek.

Nově je možné z jedné lahvičky očkovat až šest dávek, může to tedy znamenat až 1 170 očkovaných z jednoho plata. Babiš uvedl, že 27 plat dostaly kraje a 74 bylo rozděleno mezi fakultní a vojenské nemocnice a zdravotní ústavy.