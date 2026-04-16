Moc vás tu není, sedm, pecka, divila se Schillerová nezájmu opozice o schůzi

Šéf lidovců Marek Výborný se po vystoupení místopředsedů vlády ohradil, že nejde o schůzi před hlasováním o nedůvěře vládě a že o tom,co ministři plánují, si mohou opoziční poslanci přečíst v tiskových zprávách jednotlivých ministrů.
Připomněl, s jakým návrhem programu vyvolala opozice mimořádnou schůzi. Má čtyři body. Jsou to – zdražování cen pohonných hmot i potravin a hrozba inflace, ohrožení nezávislého fungování České televize a Českého rozhlasu, bezpečnostní chaos vlády Andreje Babiše a riziko ztráty evropských dotací kvůli kauzám Babišovy vlády.
Jediný z vládních politiků, který se podle něj programu částečně držel, by premiér a šéf ANO Andrej Babiš. „Antibabiš vám volby opravdu nevyhraje, protože politika je o řešení reálných problémů, a to my děláme, “ radil opozici předseda vlády.
Podivoval se, že bývalá pětikoalice vyčítá současné vládě věci, které měla řešit sama během čtyř let u moci.
„Šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu očekávat jiné výsledky,“ citoval Babiš výrok, který je mylně připisován Albertu Einsteinovi.
Mimořádnou schůzi označil Babiš za zoufalý pokus opozice alespoň na chvíli zaplnit mediální prostor. Musel ji na podnět opozice svolat předseda Sněmovny Tomio Okamura, je přitom předem jasné, že Sněmovna hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě navržený program schůze neschválí.
Před hlasováním o programu mohou vystoupit jen řečníci s přednostním právem, tedy šéfové stran a klubů, členové vlády a vedení Sněmovny.