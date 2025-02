Tři čtvrtiny Čechů koukají před spaním do mobilu. Kazí to spánek, reagují vědci

15:00

Podle výzkumu 75 % lidí kouká večer na displej, což je chyba. Lehnout si do postele a ještě několik minut sledovat sociální sítě, odpovídat na e-maily a kontrolovat zprávy. Tak podle průzkumu společnosti GlobeScan pro IKEA vypadá večerní rutina tří čtvrtin Čechů. U mladých do 24 let je číslo ještě vyšší – na telefon kouká těsně před usínáním 94 % z nich, a to jim škodí.