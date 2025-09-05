Lov na vraky na silnici. Mobilní STK je odhalí v terénu, zabaví jim značky

Jde vlastně o malou revoluci. Speciální kamion s vestavbou se podobně jako transformer z hollywoodského filmu pomocí hydraulického ramene rozloží v jakéhosi kovového pavouka – kontrolní jednotku. Je v ní válcová zkušebna brzd, takzvaná vytřasadla pro zjišťování vůlí nápravy, ale i měřič emisí.
Monstrum, které přijede na odstavné parkoviště kdekoliv podél dálnic a silnic I. třídy, má ještě malé pomocníky: osobní auta s modrými majáky v terénu, která „loví“ podezřelé náklaďáky v okruhu 25 kilometrů. Ty si k mobilní jednotce STK svede.
Čoudíš? Zaplatíš
„Mobilní technická stanice umožní vůbec poprvé, abychom mohli v terénu zkontrolovat například funkčnost brzd, ale například také uložení náprav a také to, jestli případně ten kamion nemá instalovaný emulátor, který v rozporu se zákonem odpojuje přimíchávání AdBlue,“ zmínil ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Podle něj by se na pozoru měli mít nejen kamioňáci a řidiči autobusů, ale i lidé v osobácích. Na ně se sice pojízdná STK přímo nezaměřuje, ale umí je změřit také, pokud vzbudí podezření. „Když technici uvidí nějaké kouřící osobní vozidlo, které už z dálky působí, že má vymontovaný filtr pevných částic, tak i to umějí zkontrolovat,“ dodal Kupka.
Stát pořídil dvě mobilní jednotky STK, dal za ně 25 milionů korun. Setkávat se s nimi budou řidiči především podél dálnic, kde je hustá kamionová doprava.
Zabaví doklady i espézetky
Pakliže technici Inspekce silniční dopravy (INSID) zjistí na vozidle závadu, mají dvě možnosti. „Je-li závada lehčího charakteru, náš technik přímo z vozidla vstoupí do informačního systému technických prohlídek, omezí tomu vozidlu platnost technické způsobilosti na 30 dní a uloží pokutu. V okamžiku, kdy se bude jednat o vážnou závadu, auto nesmí pokračovat dál. Majitel si ho musí dát odtáhnout. My mu zabavíme doklady, zabavíme registrační značky a odjíždíme,“ vysvětlil Pavel Bergman, ředitel kontrolní sekce INSID.
Pokuty za špatný technický stav jsou značné. Technik INSID může od řidiče vybrat kauci do výše 200 tisíc korun. Ta je vlastně jakési výkupné, kdyby se zdráhal zaplatit pokutu, již mu ve správním řízení udělí úřad. V takovém případě kauce propadne státu. Opatření cílí především na zahraniční dopravce, kteří se placení pokut vyhýbali.
Technické závady na vozidlech mají klíčový vliv na bezpečnost silničního provozu. „Jakmile je rozdíl v účinku brzd mezi jednotlivými koly víc než 30 procent, je auto nestabilní, může se rozkývat a přejíždět do jiného pruhu. Často vídáme prasklé nosné rámy karoserií vlivem koroze. Na tu trpí především italská IVECA,“ připomněl Milan Dušek, inspektor silniční dopravy.
Vliv na nehodovost
„Z hloubkové analýzy nehod víme, že na ně má velký vliv především stav pneumatik a brzdového systému automobilů. Nevýhoda dosud byla, že pokud vzniklo podezření na nějakou technickou závadu, musela auto policie odklonit na nejbližší STK, takže ta účinnost kontrol nebyla velká. Nyní se to mění a my to vítáme,“ komentoval Pavel Havránek z Centra dopravního výzkumu.
Podle inspektora Milana Duška je častým nešvarem i zásah do palivových systémů, aby dopravci ušetřili. To sice bezpečnost provozu neohrozí, ale poškozuje to životní prostředí.
„AdBlue snižuje emise ve výfukových plynech. Jakmile dopravce AdBlue úmyslně vyřadí, tak už to auto neplní příslušnou emisní kategorii a znečišťuje ovzduší,“ vysvětlil Dušek. Motivace nepřimíchávat do palivové směsi AdBlue je pro dopravce čistě finanční – kamion o hmotnosti 40 tun spotřebuje na 100 km cca 30 litrů nafty a k tomu spotřebuje od 1 do 2,5 litrů kapaliny AdBlue. Jeho litr vyjde na 10 korun. Na každých tisíc kilometrů takové vozidlo „ušetří“ až 250 korun.
Velká nákladní vozidla a autobusy musí v Česku na pravidelnou STK jen jednou za rok. „Za tu dobu ale ujedou obrovské množství kilometrů, není výjimka ani 150 tisíc. Během této doby není vyloučené, že se jejich technický stav může změnit k horšímu,“ upozornila mluvčí INSIDu Monika Balšánková.