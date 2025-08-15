Prohlídky, výsledky i e-žádanky. Aplikace EZKarta slibuje uživatelům nové funkce

Aplikace EZKarta, která je následovnicí původní Tečky pro covidová potvrzení očkování či testu, byla podle Foltýna dosud stažená na čtyři miliony mobilních telefonů. Po její aktualizaci uživatel ve svém mobilu uvidí nové záložky Moje zdraví a Rozcestník. V rozcestníku je uvedená i s kontaktem zdravotní pojišťovna a praktický lékař uživatele.
Záložka Moje zdraví obsahuje informace od pojišťoven o absolvované prevenci. Pokud pacient žádné ze screeningových vyšetření, na která má nárok, neabsolvoval, bude záložka prázdná.
„Zatím tam není nic, do budoucna tam bude výzva a přijde notifikace,“ vysvětlil na dotaz ČTK Foltýn. Zároveň bude mít uživatel v aplikaci takzvaný tachometr zdraví, který bude graficky hodnotit jeho účast na prevenci. Notifikace upozorní na to, že vznikl nárok na některé vyšetření dosažením konkrétního věku nebo uplynutím doby od posledního.
Do konce roku se počítá s propojením EZKarty se systém elektronických receptů na léky a záznamů z dalších zdravotnických centrálních evidencí. V příštím roce pak přibude mapa poskytovatelů zdravotních služeb, zasílání zpráv od lékařů, sdílení zdravotní dokumentace a elektronické žádanky.
E-žádanky podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) umožní zároveň sledování čekacích dob, protože bude existovat záznam o vystavení a využití žádanky. Lékař podle Foltýna může rovnou žádanku o vyšetření nebo laboratorní odběry odeslat na spolupracující nebo nejbližší zdravotnické zařízení.
Pacient bude mít dál možnost vybrat si i jiné, kde žádanku předloží buď v mobilu, nebo na papíře. „Když pacient bude chtít, tak mu jí lékař musí vytisknout,“ dodal Foltýn.
Využívání nových funkcí bude podle Foltýna pro lékaře dobrovolné. Většina z nich ale podle něj používá takové lékařské počítačové programy, jejichž výrobci s ministerstvem na elektronizaci zdravotnictví spolupracují.
V aplikaci jsou od loňska dostupné záznamy o očkování od roku 2010. Podle ministra to má i praktické dopady. „Je to strašně důležité z hlediska akutní medicíny. Pokud pacient ukáže, že má očkování proti tetanu, nemusí být na urgentním příjmu přeočkovaný,“ dodal.