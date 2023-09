Mobilizaci Čechoslováků připomenou desítky nasvícených pohraničních bunkrů

Poprvé se akce konala v roce 2016, letos někteří z vlastníků a správců betonových pevností chystají na celý den prohlídky a doprovodné programy. Světlonoši se stávají pracovníci muzeí, členové klubů vojenské historie i dobrovolníci.

„Registrováno máme, že se rozsvítí 120 bunkrů. Z toho deset na Slovensku. Toto jsou ale jen oficiálně přihlášené objekty. Dalších asi 40 se jich rozsvítí bez registrace,“ uvedl ve čtvrtek pro ČTK pořadatel akce Marek Pietoň. Dodal, že v budoucnu by se rád vrátil k vyšším počtům. „Máme v plánu oslovit skautské oddíly či sokolské jednoty, aby se do akce zapojily. Mohly by se postarat o rozsvícení dalších bunkrů,“ řekl.

Linii československého opevnění budovala armáda na ochranu první republiky v letech 1935 až 1938. Je to soustava betonových pevností a pevnůstek. Původně armáda chtěla postavit zhruba 17 tisíc těžkých a lehkých objektů. Před podepsáním Mnichovské dohody, ve které se představitelé Británie, Francie, Itálie a Německa v září 1938 domluvili na přijetí německých územních požadavků vůči Československu, se jich podařilo vybudovat přibližně 10 tisíc.

Ve své době se jednalo o nejdokonalejší pevnostní systém v Evropě. První betonová pevnost vznikla za několik dní v Bohumíně s označením MOS 2.