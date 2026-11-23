Index sleduje údaje o exekucích, příspěvcích na bydlení a na živobytí, uchazečích o zaměstnání evidovaných déle než šest měsíců a předčasných odchodech ze základního vzdělávání.
Vysoké zatížení sociálním vyloučením vykazovaly zejména Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj, tedy regiony dříve výrazně závislé na těžbě uhlí. Problémy pak byly výrazněji znát i v Praze. Ohrožené obce se ale podle indexu nacházejí ve všech krajích a zahrnují velká města i malé venkovské obce. Sociální vyloučení se podle ministerstva pro místní rozvoj týkalo také vnitřních periferií, tedy území uvnitř regionu, která zaostávají v ekonomickém rozvoji. Tam se mohly souběžně projevovat problémy s pracovním uplatněním, bydlením a dostupností vhodné podpory.
|
Ze sídliště vyloučená lokalita. Krize dopadají na nejchudší a ghett přibývá
Počet uchazečů o zaměstnání evidovaných na úřadu práce déle než šest měsíců vzrostl v prosinci roku 2025 meziročně ze 144 000 na více než 189 000 osob, tedy přibližně o 31 procent. Růst podle ministerstva navazuje na vývoj předchozích let a dokazuje rostoucí obtíže části obyvatel při hledání stabilního pracovního uplatnění. Nejvyšší míra dlouhodobé nezaměstnanosti byla zaznamenána v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Problém s hledáním práce měli ale i lidé v příhraničních oblastech a vnitřních periferiích.
V jednom měsíci roku 2025 bylo průměrně vyplaceno přibližně 298 tisíc příspěvků na bydlení. To bylo o 26 tisíc více než o rok dříve. Vysoké náklady na bydlení zatěžovaly nejchudší domácnosti, ale také širší skupiny lidí s nízkými a středními příjmy. Problém se podle indexu projevoval rovněž ve větších městech a ekonomicky silnějších centrech. Vývoj počtu vyplácených dávek ovlivňovaly také podmínky podpory a míra jejího využívání.
|
U zrodu vyloučených lokalit v Česku stál v podstatě stát. Kriminolog Walach vypráví
Počet evidovaných osob v exekuci pak meziročně klesl přibližně o 17 tisíc na 585 000. Tento pokles však podle ministerstva částečně souvisí se zastavováním starších a bezvýsledných exekucí a sám o sobě nevypovídá o stejně rozsáhlém zlepšení finanční situace domácností. Počet příspěvků na živobytí i podíl předčasných odchodů ze základního vzdělávání se změnily podle indexu nepatrně.
„Každá desátá obec v Česku dnes čelí zvýšenému riziku sociálního vyloučení. To je varovný signál, který nemůžeme přehlížet. Za těmito čísly jsou lidé a rodiny, které se potýkají s rostoucími náklady na bydlení nebo obtížně hledají práci. Pokud se situace dlouhodobě zhoršuje, nemůžeme jen přihlížet a pokračovat ve stejném nastavení,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).
|
Víc exekucí i nedostudovaných. Vyloučených obcí v Olomouckém kraji přibývá
Mrázová se domnívá, že řešení sociálního vyloučení nemůže fungovat odděleně od bytové politiky. Na ministerstvu se tak v poslední době obě oblasti více propojují. Vedení resortu rozhodlo o zrušení všech vedoucích míst v Agentuře pro sociální začleňování. Ta se od 1. dubna sloučila s odborem bydlení. Ministryně následně uvedla, že většina peněz vynaložených na agenturu nesloužila potřebným lidem, ale na vlastní provoz. Odbory agentury pak kvůli sloučení stávkovaly.