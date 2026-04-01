MMR spustilo reorganizaci. Zrušilo IT sekci, končí i expertka na digitalizaci Pavlíková

  11:54aktualizováno  22:23
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zrušilo Sekci IT, analýz a veřejného investování. Rozhodnutí zdůvodňuje nutností šetřit, škrtnutím 15 pracovních míst chce uspořit přes pět milionů korun. Na resortu končí také expertka na digitalizaci Eva Pavlíková, která IT sekci vedla od loňského roku a měla na starosti digitalizaci stavebního řízení.

Bývalá vrchní ředitelka IT sekce ministerstva pro místní rozvoj Eva Pavlíková. (23. května 2025) | foto: ČTK

O zrušení sekce a odchodu Pavlíkové z ministerstva informoval v úterý server Lupa.cz.

Pavlíková svůj konec na MMR potvrdila na platformě LinkedIn. „K dnešnímu datu se vaše pozice zrušuje, zní z oficiálního služebního předpisu v pondělí v e-mailu, který přišel všem zaměstnancům,“ napsala.

V rámci IT sekce, kterou vedla, se podle ní za rok jejího působení podařilo stabilizovat digitální stavební řízení, obnovit vztahy s IT dodavateli či nastartovat transformační program SHIFT. „Nedostali jsme bohužel více času. Od prosince jsme navíc byli více ve víru reorganizací, rozpočtového provizoria i politických změn, ale do posledního dne jsme odváděli maximálně možnou profesionální práci - protože jinak by to v naší profesní cti ani nešlo,“ uvedla Pavlíková.

Stávková pohotovost na resortu Mrázové. Odbory nesouhlasí se zrušením agentury

Pavlíková nastoupila na ministerstvo loni v březnu, dříve vedla organizaci Česko.digital. Sekce IT, analýz a veřejného investování se podle serveru Lupa.cz sloučí s nově vznikající Sekcí stavebního práva a IT. Skončit má například odbor koncepce a IT architektury či oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace.

Změny jsou podle MMR přímou reakcí na požadavky státního rozpočtu. Snížením počtu pracovních míst z 908 na 893 tak podle úřadu dojde k úspoře o více než pět milionů korun na personálních nákladech. Celkové provozní výdaje se sníží o 26 procent. „Cílem je odstranit duplicity v činnostech ministerstva, snížit počet vedoucích pozic a jasně vymezit odpovědnost jednotlivých útvarů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).

Češi nejsou spokojení s digitalizací. Pomoct by mohla AI, úředníky nenahradí

„Reorganizace řeší dlouhodobě kritizovanou neefektivitu a přílišnou orientaci na tvorbu analýz bez dostatečného dopadu v terénu, tvorbu krátkodobých a nesystémových řešení, jak ukázala i zpráva NKÚ,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. „Snížení stavů v rámci odstraňování duplicit v těchto oblastech se dotýká primárně vedoucích pozic, nikoliv odborníků v území. Know-how i kontinuita projektů financovaných z evropských fondů zůstávají plně zachovány,“ dodalo.

Zásadní součástí nové podoby MMR je podle úřadu zřízení Sekce stavebního práva a IT. Od té si úřad slibuje efektivní implementaci digitalizace v rámci nové státní stavební správy. Sloučí se také odbory bydlení a sociálního začleňování, jejich agendy ale podle resortu nezanikají. Nový Odbor rozvoje bydlení a soudružnosti se má lépe zaměřit na řešení krize dostupnosti bydlení ve všech formách.

Lesák a Šimáček skončili

V souvislosti se sloučením odborů bydlení a pro sociální začleňování byli podle ČTK odvoláni a nyní jsou na překážkách ředitelé těchto odborů Vít Lesák a Martin Šimáček a 11 vedoucích oddělení. Jejich místa zanikla. Cílem ministerstva bylo zvýšit efektivitu, samotná agenda nezanikla a projekty pokračují dál, uvedla mluvčí MMR Veronika Lukášová. Šimáček i Lesák se k věci odmítli vyjadřovat.

„Tato integrace vychází z logiky, že sociální vyloučení ve většině případů začíná právě u ztráty nebo nedostupnosti bydlení,“ uvedla Lukášová. Ministerstvo sloučením obou útvarů podle ní vytváří integrovaný nástroj státu pro řešení problému v jeho zárodku.

Nově bude agenda pouze v jednom odboru s pěti odděleními. Na všechna místa budou vypsána nová výběrová řízení. „Zaměstnanci, kterých se systemizace dotkla, se mohou do nových výběrových řízení přihlásit,“ dodala mluvčí. Snížení počtu zaměstnanců se nedotklo pracovníků v terénu.

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Ať se postará Evropa. Trump zvažuje konec války i bez otevření Hormuzského průlivu

Aktuální pohled na Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump sdělil spojencům, že je ochoten ukončit válku s Íránem, i pokud Teherán znovu neotevře klíčový Hormuzský průliv. Řešení situace by podle něj mělo připadnout Evropě a...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Pákistán předložil USA a Íránu dohodu o příměří. Otevřela by hned Hormuz

Hormuzský průliv, hlavní energetická tepna světa (zhruba pětina světových...

Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří včetně otevření Hormuzského průlivu klíčového pro dopravu ropy, poté by následovala jednání o trvalé dohodě. Plán na ukončení bojů...

6. dubna 2026  9:19,  aktualizováno  10:18

Záchranáři zasahovali v Prokopském údolí, ze skály tam spadl chlapec

ilustrační snímek

V neděli odpoledne v pražském Prokopském údolí spadl chlapec ze skály a zranil se. Skončil poté v nemocnici. Pravděpodobně se jednalo o nešťastnou událost, uvedla v pondělí mluvčí pražské policie Eva...

6. dubna 2026  10:16

Rajchl se nabídl, že vyjedná ropu a plyn od Moskvy. Ruský agent, zní z opozice

Jednání Poslanecké sněmovny. Na snímku Jindřich Rajchl. (16. ledna 2026)

Poslanec vládního hnutí SPD Jindřich Rajchl tvrdí, že snížení spotřební daně na naftu i stanovení maximální ceny paliv, které zavedla vláda Andreje Babiše, pomohou jen krátkodobě. A nabídl se, že...

6. dubna 2026  9:59

Hořekování zoufalého starce. Jak reagují íránské ambasády na Trumpovy hrozby

Americká Sněmovna reprezentantů přijala návrh zákona zajišťující další...

Řada íránských ambasád ve světě zveřejnila na serveru X kritické a ironické reakce na varování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu v prohlášení plném vulgarismů varoval Írín, že...

6. dubna 2026  9:47

Po teplém víkendu se v Česku ochladí. Noci budou mrazivé, na horách může sněžit

ilustrační snímek

Po skoro letních nedělních teplotách se tento týden v Česku ochladí. V prvních dnech bude maximálně 16 stupňů Celsia a koncem týdne nejvýše 14 stupňů. Na severovýchodě země bude propad teplot ještě...

6. dubna 2026  8:11

V izraelské Haifě íránská střela zasáhla obytný dům, nejméně dva lidé zemřeli

Následky iránského útoku na Izrael (5. dubna 2026)

V izraelském městě Haifa v noci na neděli našli záchranáři dva mrtvé v troskách několikapatrového obytného domu, který v neděli zasáhla íránská střela. Dál pátrají ještě po dvou pohřešovaných,...

6. dubna 2026  7:15

Účelně zaměstnává a bystří důvtip. Jak vzniká legendární stavebnice Merkur

Premium
Majitel společnosti Merkur Toys Richard Hrbáč

Kovové pásky, šroubky a děrované plechy. Stavebnice, kterou před více než sto lety vymyslel Jaroslav Vancl, dodnes probouzí technickou fantazii dětí i dospělých – a někdy i mění svět. Právě z Merkuru...

6. dubna 2026

Čarování s výpočty i zavádějící „SUPER cena“. Jak se obchází zákon o slevách

Premium
Ilustrační snímek

Zákon o ochraně spotřebitele nařizuje obchodníkům, aby při poskytování slev uváděli i další údaje, například nejnižší inzerovanou cenu za posledních třicet dnů. Část obchodníků si s tím ale těžkou...

6. dubna 2026

Algoritmy jsou nastavené tak, že se dětem zobrazuje bezduchý obsah, varují z ČTÚ

Premium
Lektoři Telekomunikační akademie ČTÚ Václav Linhart (vlevo) a Jaroslav Doležal....

Děti už na mateřských školách mají přístup k tabletu či mobilu, používají i sociální sítě a rodiče často nemají povědomí o rizicích, které na internetu číhají. Lektoři Václav Linhart a Jaroslav...

6. dubna 2026

Kde vzít chlapa, když jsou všichni ve válce? Ukrajinské vojandy líčí život na frontě

Premium
Nasťa slouží jako operátorka dronů v Chersonské oblasti. Ve volných chvílích...

Od našich zpravodajů na Ukrajině V ukrajinské armádě slouží 75 tisíc žen, dvakrát víc než před ruskou invazí. Zdaleka nekončí jen v kuchyni nebo jako sekretářky na štábu. Jsou u rozvědky, v logistice, létají s drony. „Jsou...

6. dubna 2026

V Holešovicích vytryskl gejzír. Strážníci kvůli havárii vody usměrňují dopravu

Policie zasahuje u havárie vody v pražských Holešovicích. (5. dubna 2026)

Na křižovatce ulic Osadní a Plynární v pražských Holešovicích v neděli odpoledne praskl horkovod. Ze silnice vytryskl proud vody. Společnost Pražská teplárenská zjišťuje příčiny poruchy a připravuje...

5. dubna 2026  16:58,  aktualizováno  23:16

OBRAZEM: Velikonoční oslavy vrcholí. Podívejte se, jak lidé nejen v Česku slaví

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně. O velikonoční neděli putují z okolních obcí...

Největší křesťanské svátky jsou v plném proudu. Lidé v Česku, ale také v zahraničí, si Velikonoce připomínají pomocí lidových tradic a obyčejů. Portál iDNES.cz přináší přehled vybraných fotografií.

5. dubna 2026  20:25

