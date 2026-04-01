MMR spustilo reorganizaci. Zrušilo IT sekci, končí i expertka na digitalizaci Pavlíková

O zrušení sekce a odchodu Pavlíkové z ministerstva informoval v úterý server Lupa.cz.
Pavlíková svůj konec na MMR potvrdila na platformě LinkedIn. „K dnešnímu datu se vaše pozice zrušuje, zní z oficiálního služebního předpisu v pondělí v e-mailu, který přišel všem zaměstnancům,“ napsala.
V rámci IT sekce, kterou vedla, se podle ní za rok jejího působení podařilo stabilizovat digitální stavební řízení, obnovit vztahy s IT dodavateli či nastartovat transformační program SHIFT. „Nedostali jsme bohužel více času. Od prosince jsme navíc byli více ve víru reorganizací, rozpočtového provizoria i politických změn, ale do posledního dne jsme odváděli maximálně možnou profesionální práci - protože jinak by to v naší profesní cti ani nešlo,“ uvedla Pavlíková.
Pavlíková nastoupila na ministerstvo loni v březnu, dříve vedla organizaci Česko.digital. Sekce IT, analýz a veřejného investování se podle serveru Lupa.cz sloučí s nově vznikající Sekcí stavebního práva a IT. Skončit má například odbor koncepce a IT architektury či oddělení analýz a hodnocení dopadů regulace.
Změny jsou podle MMR přímou reakcí na požadavky státního rozpočtu. Snížením počtu pracovních míst z 908 na 893 tak podle úřadu dojde k úspoře o více než pět milionů korun na personálních nákladech. Celkové provozní výdaje se sníží o 26 procent. „Cílem je odstranit duplicity v činnostech ministerstva, snížit počet vedoucích pozic a jasně vymezit odpovědnost jednotlivých útvarů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO).
„Reorganizace řeší dlouhodobě kritizovanou neefektivitu a přílišnou orientaci na tvorbu analýz bez dostatečného dopadu v terénu, tvorbu krátkodobých a nesystémových řešení, jak ukázala i zpráva NKÚ,“ uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě. „Snížení stavů v rámci odstraňování duplicit v těchto oblastech se dotýká primárně vedoucích pozic, nikoliv odborníků v území. Know-how i kontinuita projektů financovaných z evropských fondů zůstávají plně zachovány,“ dodalo.
Zásadní součástí nové podoby MMR je podle úřadu zřízení Sekce stavebního práva a IT. Od té si úřad slibuje efektivní implementaci digitalizace v rámci nové státní stavební správy. Sloučí se také odbory bydlení a sociálního začleňování, jejich agendy ale podle resortu nezanikají. Nový Odbor rozvoje bydlení a soudružnosti se má lépe zaměřit na řešení krize dostupnosti bydlení ve všech formách.
Lesák a Šimáček skončili
V souvislosti se sloučením odborů bydlení a pro sociální začleňování byli podle ČTK odvoláni a nyní jsou na překážkách ředitelé těchto odborů Vít Lesák a Martin Šimáček a 11 vedoucích oddělení. Jejich místa zanikla. Cílem ministerstva bylo zvýšit efektivitu, samotná agenda nezanikla a projekty pokračují dál, uvedla mluvčí MMR Veronika Lukášová. Šimáček i Lesák se k věci odmítli vyjadřovat.
„Tato integrace vychází z logiky, že sociální vyloučení ve většině případů začíná právě u ztráty nebo nedostupnosti bydlení,“ uvedla Lukášová. Ministerstvo sloučením obou útvarů podle ní vytváří integrovaný nástroj státu pro řešení problému v jeho zárodku.
Nově bude agenda pouze v jednom odboru s pěti odděleními. Na všechna místa budou vypsána nová výběrová řízení. „Zaměstnanci, kterých se systemizace dotkla, se mohou do nových výběrových řízení přihlásit,“ dodala mluvčí. Snížení počtu zaměstnanců se nedotklo pracovníků v terénu.