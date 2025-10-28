Drobné opravy bytů do 1500 korun si nájemníci zaplatí sami, navrhuje ministerstvo

Důvodem zvýšení limitu je podle ministerstva růst inflace, současné limitní částky totiž byly stanoveny s přihlédnutím k cenám v roce 2015, tedy před deseti lety.
Návrh by podle MMR měl dopad na hospodaření rodin. Zvýšení nákladů spojených s užíváním bytu se totiž může odrazit v nákladech domácnosti na bydlení. Mírně pozitivní vliv je ale naopak možné očekávat u rodin, které sami nemovitosti pronajímají.
Nájemník si připlatí za opravy. Vláda zvedá částky za údržbu, kterou lidé hradí sami
„V růstu nákladů na bydlení se (zvýšení finanční spoluúčasti nájemce) celkově projeví jen částečně, ve skladbě nákladů tvoří méně významnou položku. S ohledem na vyšší růst příjmů se tato skutečnost může negativně projevit jen u nepatrné části nájemců,“ uvedlo MMR v důvodové zprávě.
Materiál je vládě předkládán bez rozporu a k návrhu bylo sepsáno 52 připomínek. Nyní je ale předkládán opětovně po úpravách. Dříve totiž MMR navrhovalo zvyšování částek na drobné opravy valorizovat. Každý rok by se částka zvýšila o inflaci a MMR by na stránkách uvádělo, kolik aktuálně činí. Nakonec ale resort od této formy opustil a navrhnul navýšil částku jednorázově.