Ministerstvo chystá odpověď Evropské komisi ohledně Babišova střetu zájmů

Server Seznam Zprávy ve středu napsal, že komise poslala do Prahy dopis, ve kterém žádá vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů předsedy vlády Babiše (ANO). Babiš tvrdí, že svůj střet zájmů odstranil tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
„Dopis byl doručen v průběhu února, bude na něj odpovězeno v souladu s platnou legislativou,“ řekla novinářům v Bruselu ministryně Mrázová s tím, že znění odpovědi nechce předjímat. „Pokud byste se mě ptali na můj názor, tak si myslím, že pan premiér splnil vše, co bylo potřeba, aby nebyl ve střetu zájmů dle české i evropské legislativy. Takže za mě žádný střet zájmů není a já věřím, že k tomu dojdou i všechny relevantní orgány,“ dodala.
Brusel píše do Prahy. Chce vědět, jak Česko brání Babišovu střetu zájmů
„Vzhledem k tomu, že může docházet ke střetu zájmů u dotací z fondů politiky soudržnosti poskytovaných společnostem náležejícím předsedovi vlády nebo jím ovládaným, uvítali bychom poskytnutí podrobných informací o opatřeních zavedených na vnitrostátní úrovni za účelem řešení potenciální situace střetu zájmů,“ napsala podle serveru do Prahy komise. Zároveň chce ujištění, že od doby, kdy se Babiš stal premiérem, do Agrofertu další evropské dotace nemířily.
Odpověď na dopis žádá EK do jednoho měsíce. Dopis vznikl před tím, než Babiš vložil Agrofert do svěřenského fondu. To se stalo minulý týden.
Pokud EU odpovědi vyhodnotí jako neuspokojivé, může s Českem zahájit oficiální auditní řízení, což se stalo, když byl Babiš premiérem naposledy. EU pak některé dotace, které směřovaly Agrofertu, Česku odmítla proplatit.